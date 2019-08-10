Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТККоммерсантъ вчера в 19:15
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:42, Вашингтон
Авто
Назван топ-10 самых доступных новых автомобилей на рынке РФ
Вторым после «Гранты» стал японо-российский седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого с учетом продаж по модификациям составляет 562 тыс. рублей, а объем продаж – 10 924 единицы.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
В Ираке упал американский беспилотник
Как сообщили в агентстве «Meh», в результате падения беспилотник получил незначительные повреждения.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»
Обновлено вчера в 18:49
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
Пюре с сосисками и горошком. Английский клуб презентовал новую форму с изображением еды
На гостевых футболках полевых игроков в сезоне-2019/20 будет изображено картофельное пюре с сосисками и зеленым горошком.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Под Тамбовом 5 человек погибли при столкновении микроавтобусов
В пресс-службе управления МВД по Тамбовской области проинформировали о ДТП в регионе, в результате которого погибли пять человек и пострадали восемь.
Обновлено в 00:53
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.
Обновлено 08 августа в 16:55
Технологии
Саратовский аэропорт «Гагарин» запустил новый сайт
Международный аэропорт "Гагарин" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") запустил новый интернет-сайт.
Обновлено вчера в 08:53
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе вина для сердца
Говоря о популярном мнении, согласно которому бокал красного вина в день может положительно влиять на работу сердца, медик отметил, что оно не имеет научного подтверждения.
Обновлено вчера в 04:23
Общество
В Китае из-за супертайфуна погибли 13 человек
Из-за супертайфуна "Лекима", который наблюдается на востоке Китая, погибли 13 человек.
Обновлено в 02:30
Политика
Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер требует от правительства прояснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено вчера в 05:23
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе Чаяндинского нефтегазового месторождения в Республике Саха (Якутия), сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в субботу.
Обновлено в 03:07
Авто
«Калашников» представил электрокар UV-4
Группа компаний «Калашников» представила электрокар UV-4 на международном евразийском форуме «Такси».
Обновлено вчера в 07:07
Шоу-бизнес
Ричард Гир впервые показался на публике с младшим сыном
На днях папарацци удалось в первый раз подловить Ричарда Гира с его младшим сыном Александром.
Обновлено вчера в 20:00
Спорт
Путин поздравил россиян с Днем физкультурника
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем физкультурника, отметив, что развитие спорта в стране является сегодня одним из главных приоритетов.
Обновлено в 03:24
Финансы
ЦБ зафиксировал рост оттока капитала из России
По предварительной оценке ЦБ, чистый вывоз капитала из России частным сектором с января по июль 2019 года вырос более чем в 1,6 раза.
Обновлено вчера в 09:46
Авто
Сеть каршеринга в Воронеже пополнится новыми моделями Renault
В парке оператора каршеринга CarSmile в Воронеже появятся французские модели Renault Logan и Sandero в серии Stepway City.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Кимовске
В результате ДТП погибли 3 человека, находившиеся в салоне иномарки.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено 08 августа в 05:43
Космос
Этот скафандр следующего поколения может защитить астронавтов на Луне и Марсе
Обновлено вчера в 04:18
Теннис
Хачанов обыграл Зверева и в полуфинале «Мастерс» сыграет с Медведевым
Обновлено вчера в 16:12
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован
Обновлено в 03:04
Футбол
Голкипер «Ливерпуля» Алисон не сыграет с «Челси» за Суперкубок УЕФА
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал оценку травме голкипера команды Алисона.
Обновлено вчера в 21:13
Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено вчера в 11:49