Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТККоммерсантъ вчера в 19:15
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:18, Вашингтон
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Происшествия
На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек
"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Конкурс «Аварийный район» для военнослужащих открылся в Подмосковье
Международный профессиональный конкурс военнослужащих аварийно-спасательных подразделений "Аварийный район" открылся в Сергиевом Посаде Московской области.
Обновлено в 14:31
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Гигантская рыба выбросилась на берег Волги
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Происшествия
Появились фото с места ДТП с участием автобуса в Курганской области
Федеральное агентство новостей публикует фото с места ДТП. Авария произошла утром на трассе Курган — Куртамыш.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Зачем Стокгольм намерен присоединиться к проекту общеевропейской армии
Швеция планирует принять участие в проекте создания единой европейской армии, заявил глава оборонного ведомства королевства Петер Хультквист.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Экономика
В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги
По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Общество
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
«Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено в 14:11
Гаджеты
Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90
Обновлено в 12:54
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Наука
2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека
В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.
Обновлено в 15:09
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%
Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Бенфика» Злобина в 1-м туре чемпионата Португалии разгромила «Пасуш де Феррейра»
В 1-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" дома разгромила "Пасуш де Феррейра" – 5:0. Дублем отметился Пиззи, также голы на счету Хариса Сеферовича, Нуну Тавареша и Карлоса Винисиуса.
Обновлено в 18:57
Наука
Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему
Физики из Национального автономного университета Мексики разрешили 2000-летнюю оптическую загадку - проблему Вассермана-Вольфа.
Обновлено в 10:55
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее
Обновлено в 08:48
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Авто
В Сети вспомнили отечественный паркетник «Тарзан»
В 1999 году было принято решение разработать вторую генерацию «Тарзана», но на этот раз на базе «Нивы» и ВАЗ-2111 в кузовах универсал и хэтчбек.
Обновлено в 05:00
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Общество
Росрыболовство озвучило новые правила любительской рыбалки
Обновлено в 06:42
Общество
В США скончался художник комиксов Marvel
Обновлено в 08:25
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14