Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.

Шоу-бизнес Певица Наргиз рассказала о разногласиях с Фадеевым Как сообщает РИА Новости, ранее MALFA расторг контракт с Наргиз, запретив ей исполнять музыкальные произведения Фадеева.

Происшествия Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.

Происшествия В ДТП под Тамбовом погибли пять человек В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.

Армия и оружие В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Шоу-бизнес Оксана Федорова показала редкое фото со своим высокопоставленным мужем По случаю годовщины со дня свадьбы Федорова сделала исключение: она показала совместное фото с мужем и сопроводила снимок трогательным комментарием.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Футбол Хавбек ПСВ Перейро рассказал, почему отказал «Спартаку» Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, по какой причине не захотел переходить в "Спартак".

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, около дома №71 на Ленинградском шоссе столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Армия и оружие Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.

Футбол Мостовой: в Чечне фанатам «Спартака» за Глушакова могут и ответить Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не будут негативно реагировать на Дениса Глушакова в выездном матче с «Ахматом».

Происшествия После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.

Экономика Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ.

Музыка Rockstar выпустила второй альбом с оригинальным саундтреком Red Dead Redemption 2 Rockstar выпустила второй альбом с оригинальным саундтреком Red Dead Redemption 2, который так и называется — The Music Of Red Dead Redemption 2: Original Score.

Политика Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек, со своей стороны, заявил, что Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.