Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТККоммерсантъ вчера в 19:15
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:42, Вашингтон
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено в 07:15
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 09:08
Футбол
Сегодня «Зенит» сыграет на выезде с «Динамо»
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о разногласиях с Фадеевым
Как сообщает РИА Новости, ранее MALFA расторг контракт с Наргиз, запретив ей исполнять музыкальные произведения Фадеева.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Названы пять секретов безупречной груди
Обновлено в 05:22
Происшествия
В ДТП под Тамбовом погибли пять человек
В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя
Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкое фото со своим высокопоставленным мужем
По случаю годовщины со дня свадьбы Федорова сделала исключение: она показала совместное фото с мужем и сопроводила снимок трогательным комментарием.
Обновлено в 08:46
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В студию «Навальный Live» пришел ОМОН
В Москве в студию Youtube-канала «Навальный Live» пришли сотрудники ОМОНа.
Обновлено в 07:20
Футбол
Хавбек ПСВ Перейро рассказал, почему отказал «Спартаку»
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, по какой причине не захотел переходить в "Спартак".
Обновлено в 09:12
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве
Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, около дома №71 на Ленинградском шоссе столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 09:23
Футбол
Мостовой: в Чечне фанатам «Спартака» за Глушакова могут и ответить
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не будут негативно реагировать на Дениса Глушакова в выездном матче с «Ахматом».
Обновлено в 09:35
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее
Обновлено в 08:48
Общество
МИД предупредил о опасности лесных пожаров в Греции
Обновлено в 04:08
Экономика
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ.
Обновлено вчера в 17:24
Экология
В Новгородской области дождь привел к подтоплению населенных пунктов
Обновлено вчера в 14:52
Музыка
Rockstar выпустила второй альбом с оригинальным саундтреком Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила второй альбом с оригинальным саундтреком Red Dead Redemption 2, который так и называется — The Music Of Red Dead Redemption 2: Original Score.
Обновлено в 03:14
Политика
Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек, со своей стороны, заявил, что Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери
Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.
Обновлено в 06:59