Экономика

ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТККоммерсантъ вчера в 19:15

Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
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ВТБ закрыл сделку по приобретению доли в железнодорожном холдинге РТК

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