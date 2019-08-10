Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТККоммерсантъ вчера в 19:15
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:40, Вашингтон
Единоборства
Макгрегор заявил, что стал миллиардером
Обновлено в 03:13
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Женщины смогут стать пилотами боевых самолетов
Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков смогут управлять самолетами оперативно-тактической авиации, рассказал командующий ВВС РФ Сергей Дронов.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Общество
В Москве пятый раз за месяц пройдет акция из-за выборов в Мосгордуму
На проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа пройдет согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 03:10
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Кремль подтвердил, что между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор.
Обновлено 07 августа в 05:52
Музыка
Кэти Перри показала новый клип на песню Small Talk
Популярная исполнительница Кэти Перри из США опубликовала новый клип на композицию Small Talk.
Обновлено в 04:09
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Авто
Названы 7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне автомобиля
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Копенгагене прогремел второй за неделю взрыв
В Дании крайне обеспокоены случившимся, ведь это уже второй за неделю взрыв в Копенгагене.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Курганской области
Следственные органы возбудили уголовное дело после съезда в кювет рейсового пассажирского автобуса в Курганской области.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
На «Авиадартсе» впервые задействуют комплекс «Кинжал»
На стартовавшем несколько дней назад авиационном конкурсе "Авиадартс-2019" будет впервые показано применение гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Футбол
Футболисты «Торпедо» обыграли «Луч» и вышли в лидеры ФНЛ
Обновлено в 04:58
Футбол
СМИ: Неймар будет зарабатывать €40 миллионов в год, если перейдет в «Реал»
Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес предложил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает sport.es.
Обновлено в 04:47
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол
Жозе Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky Sports
Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет работать экспертом на британском канале Sky Sports, сообщается на официальном сайте телеканала.
Обновлено в 05:44
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34