Финансы
ВТБ вышел из состава акционеров санкционного «Еврофинанс Моснарбанка»Вести.Финанс 03:09
ВТБ, второй по активам банк в России, вышел из состава акционеров санкционного "Еврофинанс Моснарбанка", следует из сообщения банка. ВТБ сократил долю в "Еврофинанс Моснарбанке" с 7,99% до 0%.
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