Финансы

ВТБ вышел из состава акционеров санкционного «Еврофинанс Моснарбанка»Вести.Финанс 03:09

ВТБ, второй по активам банк в России, вышел из состава акционеров санкционного "Еврофинанс Моснарбанка", следует из сообщения банка. ВТБ сократил долю в "Еврофинанс Моснарбанке" с 7,99% до 0%.
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ВТБ передал государству долю в банке, попавшем под санкции США

Ведомости06:16

ВТБ вышел из капитала «Еврофинанс Моснарбанка»

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ВТБ передал долю в «Еврофинас Моснарбанке» Росимуществу

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ПРАЙМ05:29

ВТБ вышел из капитала Еврофинанс Моснарбанка

Rambler News Service03:23

ВТБ вышел из капитала попавшего под санкции США Еврофинанс Моснарбанка

РБК05:36
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