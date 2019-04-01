Финансы
ВТБ вышел из состава акционеров санкционного «Еврофинанс Моснарбанка»Вести.Финанс 03:09
ВТБ, второй по активам банк в России, вышел из состава акционеров санкционного "Еврофинанс Моснарбанка", следует из сообщения банка. ВТБ сократил долю в "Еврофинанс Моснарбанке" с 7,99% до 0%.
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Политика
Кремль ответил Зеленскому по Крыму
Упоминание Крыма в контексте оккупации или аннексии недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7
В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского
Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков
В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Общество
Росконтроль назвал худшую тушенку
Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Военный суд Ростова признал законным увольнение командира подлодки
В Северо-Кавказском окружном военном суде рассмотрели апелляцию командира подводной лодки "Ростов-на-Дону" Андрея Адамского, который был уволен по состоянию здоровья, суд второй инстанции признал увольнение правомерным, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.
Обновлено в 04:53
Культура
Во Франции эскиз Рубенса ушел с молотка за €1,3 млн
Обновлено в 03:54
Политика
ЦИК Украины обработал более 40% протоколов
Обновлено в 00:15
Кино
Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале
Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе
Мелкадзе в последнем сезоне принимал участие в четырёх матчах за "Спартак" и 13 игр он провёл за "Спартак-2".
Обновлено в 04:14
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Экономика
«Русал» возобновил поставки алюминия в США
«Русал» в полном объеме восстановил поставки первичного алюминия на рынки США и Европы, заявил в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме гендиректор компании Евгений Никитин.
Обновлено в 05:32
Политика
Кремль отказался давать оценку выборам на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел преждевременным давать оценку выборам на Украине, поскольку предстоит второй тур голосования.
Обновлено в 05:41
Общество
Медведев поздравил Познера с 85-летием
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТО
Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
Обновлено в 04:12
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Звезда «50 оттенков серого» стал отцом в третий раз
Звезда "50 оттенков серого" стал отцом в третий раз Супруга Джейми Дорнана родила третьего малыша.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Суд приговорил к штрафу второго фигуранта по делу орловских иеговистов
Железнодорожный райсуд Орла признал местного жителя Сергея Скрынникова виновным в участии в деятельности местной ячейки «Свидетелей Иеговы», которая была признана экстремистской и ликвидирована в 2016 году, и приговорил его к штрафу 350 тыс. руб. (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Полина Гагарина выступила на сцене под аккомпанемент 11-летнего сына
Полина Гагарина недавно дала сольный концерт на арене «Мегаспорта», где в одном из номеров ей аккомпанировал 11-летний сын Андрей.
Обновлено в 04:05
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Сын олигарха избил солиста группы «Фактор-2»
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Общество
НГТУ учредит стипендию в честь Наталии Филевой
Обновлено в 03:38
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Футбол
Гол Руни помог «Ди Си Юнайтед» обыграть «Орландо»
Обновлено в 04:16
Политика
В Госдуме рассмотрят заявление о непризнании выборов на Украине
Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины.
Обновлено в 01:13
Экономика
Минэкономики хочет выделить на развитие туризма 100 млрд рублей
Минэкономики России подготовило «дорожную карту» стратегии развития туристической отрасли сроком на шесть лет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено в 02:08