Экономика

ВТБ выкупит акции «Возрождения» у миноритариев по 481,68 рубляКоммерсантъ 10:43

Банк ВТБ объявил принудительный выкуп обыкновенных акций подконтрольного ему банка «Возрождение» у миноритариев.
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ВТБ объявил выкуп акций «Возрождения» у миноритариев

РБК14:54

ВТБ выкупит акции «Возрождения» у миноритариев по 481,68 рубля

Коммерсантъ10:43

ВТБ направил миноритариям «Возорождения» требование о выкупе акций по 481,7 руб. за бумагу

Rambler News Service09:57

ВТБ выкупит акции «Возрождения» у миноритариев по 481,68 рубля за штуку

Банки.ру10:30

ВТБ выкупит акции банка «Возрождение» у миноритариев по 481,68 рубля за бумагу

ТАСС10:00

ВТБ объявил принудительный выкуп акций «Возрождения» у миноритариев

Ведомости10:38

ВТБ выкупает акции «Возрождения» по 481,68 рубля за бумагу

Finam.Ru09:40
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
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