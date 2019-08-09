Финансы
Президентская семейная ипотека набрала популярностьГазета.Ru 04:40
Сбербанк, Банк "ДОМ.РФ" и ВТБ в первом полугодии стали лидерами по объему выдачи льготной ипотеки семьям с двумя и более детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Минфина. Ставки по таким кредитам субсидируются государствам, а для граждан ставка составляет не более 6%.
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Названы банки-лидеры по объему выдачи семейной ипотеки
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:02
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:01, Вашингтон
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