Финансы

ВТБ вслед за Сбербанком повышает ставки рублевых вкладовURA.Ru 03:36

ВТБ вводит два новых рублевых промо-вклада с повышенными ставками: «Время роста» и «Время роста онлайн». Нововведения в линейке депозитов ожидаются с 7 февраля. Первый вклад можно будет открыть в офисах банка, второй — дистанционно в ВТБ-онлайн на сумму от 30 000 рублей.
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ВТБ и Сбербанк повысили ставки по вкладам

Rambler News Service06:14

Зачем российские банки повышают ставки по вкладам – мнение

REGNUM05:07

Банковские депозиты. Как получить ставку по вкладу выше 9% годовых

Аргументы и Факты02:05

ВТБ повысил ставки рублевых вкладов

Коммерсантъ03:53

ВТБ вслед за Сбербанком повышает ставки рублевых вкладов

URA.Ru03:36

ВТБ повышает ставки вкладов в рублях вслед за Сбербанком

Ведомости03:08

ВТБ вслед за Сбербанком и Альфа-банком повысил ставки по вкладам

РБК06:06
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Ученые из Британии выяснили правдив ли миф о том, что употребление пива с вином снижает уровень похмелья на следующее утро.
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В России начался выпуск обновленного Nissan Qashqai

Компания Nissan начала выпуск обновленного кроссовера Qashqai на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает японский автопроизводитель.
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Происшествия

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Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.
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Источник заявил о прекращении прямого авиасообщения с Байконуром

Источник заявил, что с космодромом Байконур больше не осуществляется прямое авиационное сообщение. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В прошлом году фирма установила систему светофоров на 10 перекрестках Воронежа, где благодаря ей удалось на 20% сократить пробки.
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Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»

Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
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Популярные приложения на iPhone уличили в записи экрана и сборе данных

Журналисты TechCrunch уличили ряд приложений в записи экрана iPhone и сборе данных со смартфона.
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В Gucci извинились за свитер с балаклавой после обвинений в расизме

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Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для газеты Dagens Nyheter поделилась впечатлениями о работе общественного транспорта в России.
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Безос в четверг выступил с заявлением о том, что руководство National Enquirer угрожало опубликовать новую серию его личных фотографий, на которых он запечатлен с бывшей телеведущей Лорен Санчес, сообщает агентство Bloomberg.
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Россия намерена вопреки запрету Верховной рады направить своих наблюдателей на Украину, которые будут следить ха ходом президентских выборов в этой стране.
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Медики из США создали таблетку с реактивным двигателем

Таблетки со встроенным "реактивным двигателем", созданные учеными из Соединенных Штатов Америки, могут стать новым словом в технологиях адресной доставки лекарственных препаратов.
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