ВТБ в мае запустит новые условия кредитования при льготной ипотекеРИА Новости 08:17

ВТБ запустит новые условия кредитования по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми и возможность рефинансирования в рамках программы в мае, следует из презентации второго по активам российского банка по результатам работы розничного бизнеса ВТБ.

ВТБ в мае запустит новые условия кредитования при льготной ипотеке

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