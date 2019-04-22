Финансы
ВТБ в мае запустит новые условия кредитования при льготной ипотекеРИА Новости 08:17
ВТБ запустит новые условия кредитования по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми и возможность рефинансирования в рамках программы в мае, следует из презентации второго по активам российского банка по результатам работы розничного бизнеса ВТБ.
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Происшествия
СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице
В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
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В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных
Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
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Политика
Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Общество
Сервис по аренде детских колясок может появиться в Москве к лету
Систему "умной" аренды колясок для детей до четырех лет могут запустить в столичных парках к лету.
Обновлено в 08:24
Экономика
ЦБ раскрыл данные о проверках финансовых организаций в 2018 году
В 2018 году сотрудники ЦБ провели 120 скоординированных проверок финансовых групп и банков.
Обновлено в 04:23
Политика
Украина через полгода захочет отставки Зеленского, считает Жириновский
Именно поэтому жители сами затребуют его отставки через полгода.
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Авто
Владелец Honda Element превратил свой автомобиль в Range Rover
Безусловно владелец машины очень старался, но поклонники Range Rover увидят подлог сразу же, даже не всматриваясь в автомобиль.
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Происшествия
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Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
Обновлено в 08:23
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
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Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Политика
Зеленский обратился к странам бывшего СССР
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Обновлено в 00:04
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье
Очаг кори нашли в школе на Бестужевской улице
Роспотребнадзор ведет проверку по факту очага кори, который в конце прошлой недели обнаружился в одной из самых крупных школ Калининского района Петербурга.
Обновлено в 04:04
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах
«Меры, предусмотренные законом, направлены на установление дополнительных гарантий защиты имущественных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан при обслуживании ипотечных жилищных займов в случае их реструктуризации», — сказано в пояснительной записке к инициативе.
Обновлено в 06:50
Общество
Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК
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Кроссовер Chevy Traverse лишится одного из моторов
Быть может, этот же мотор будет предложен для Traverse 2020 модельного года.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь
Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Адвокат Беньяш получил 100 тысяч рублей компенсации за арест
Представитель прокуратуры просила иск удовлетворить частично, в размере 50 000 рублей (это где-то 3,5 тысячи за аресто-день), но судья сочла, что арест адвоката стоит в два раза дороже, — написал он в Фейсбуке.
Обновлено в 08:39
Политика
Вассерман рассказал, чем закончится президентство Зеленского
Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поделился своим мнением о новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 08:36
Транспорт
В России разрешили устанавливать уменьшенные дорожные знаки
С 1 мая в России вступит в силу ГОСТ, который позволит устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 05:14
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Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
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Футбол
Слуцкий: у «Витесса» есть прекрасная возможность остановить «Аякс»
Кто знает, возможно, мы сможем остановить и „Аякс“.
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В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах
Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
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«Яндекс» раскрыл стоимость покупки агрегатора скидок «Едадил»
«Яндекс» раскрыл стоимость покупки агрегатора скидок «Едадил», сообщает РБК со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 07:20
Происшествия
Самолет с красноярскими туристами сел в Китае из-за поломки
В китайском аэропорту Чэнду совершил вынужденную посадку самолет компании Azurair, следовавший из Красноярска в Таиланд, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:29
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«Интер» хочет купить Лукаку на замену Икарди
Обновлено в 05:34