Финансы

ВТБ в мае запустит новые условия кредитования при льготной ипотекеРИА Новости 08:17

ВТБ запустит новые условия кредитования по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми и возможность рефинансирования в рамках программы в мае, следует из презентации второго по активам российского банка по результатам работы розничного бизнеса ВТБ.
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В Челябинской области ипотечные сделки уходят в онлайн

Коммерсантъ Челябинск05:23

ВТБ начнет одобрять ипотеку онлайн

Rambler News Service07:43

ВТБ начнет одобрять ипотеку онлайн

Банки.ру08:09

ВТБ в мае запустит новые условия кредитования при льготной ипотеке

РИА Новости08:17
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Происшествия

СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице

В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных

Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Политика

Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду

Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Общество

Сервис по аренде детских колясок может появиться в Москве к лету

Систему "умной" аренды колясок для детей до четырех лет могут запустить в столичных парках к лету.
Обновлено в 08:24
Экономика

ЦБ раскрыл данные о проверках финансовых организаций в 2018 году

В 2018 году сотрудники ЦБ провели 120 скоординированных проверок финансовых групп и банков.
Обновлено в 04:23
Политика

Украина через полгода захочет отставки Зеленского, считает Жириновский

Именно поэтому жители сами затребуют его отставки через полгода.
Обновлено в 03:27
Авто

Владелец Honda Element превратил свой автомобиль в Range Rover

Безусловно владелец машины очень старался, но поклонники Range Rover увидят подлог сразу же, даже не всматриваясь в автомобиль.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Обновлено в 06:49
Происшествия

В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу

Обновлено в 08:23
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:03
Политика

Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено вчера в 20:27
Общество

«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов

Обновлено в 00:04
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье

Очаг кори нашли в школе на Бестужевской улице

Роспотребнадзор ведет проверку по факту очага кори, который в конце прошлой недели обнаружился в одной из самых крупных школ Калининского района Петербурга.
Обновлено в 04:04
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Экономика

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах

«Меры, предусмотренные законом, направлены на установление дополнительных гарантий защиты имущественных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан при обслуживании ипотечных жилищных займов в случае их реструктуризации», — сказано в пояснительной записке к инициативе.
Обновлено в 06:50
Общество

Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК

Обновлено в 08:10
Авто

Кроссовер Chevy Traverse лишится одного из моторов

Быть может, этот же мотор будет предложен для Traverse 2020 модельного года.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь

Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Адвокат Беньяш получил 100 тысяч рублей компенсации за арест

Представитель прокуратуры просила иск удовлетворить частично, в размере 50 000 рублей (это где-то 3,5 тысячи за аресто-день), но судья сочла, что арест адвоката стоит в два раза дороже, — написал он в Фейсбуке.
Обновлено в 08:39
Политика

Вассерман рассказал, чем закончится президентство Зеленского

Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поделился своим мнением о новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 08:36
Транспорт

В России разрешили устанавливать уменьшенные дорожные знаки

С 1 мая в России вступит в силу ГОСТ, который позволит устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 05:14
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Футбол

Слуцкий: у «Витесса» есть прекрасная возможность остановить «Аякс»

Кто знает, возможно, мы сможем остановить и „Аякс“.
Обновлено в 08:24
Политика

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Обновлено в 06:29
Происшествия

В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах

Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Общество

«Яндекс» раскрыл стоимость покупки агрегатора скидок «Едадил»

«Яндекс» раскрыл стоимость покупки агрегатора скидок «Едадил», сообщает РБК со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 07:20
Происшествия

Самолет с красноярскими туристами сел в Китае из-за поломки

В китайском аэропорту Чэнду совершил вынужденную посадку самолет компании Azurair, следовавший из Красноярска в Таиланд, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:29
Футбол

«Интер» хочет купить Лукаку на замену Икарди

Обновлено в 05:34
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