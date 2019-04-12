Финансы
ВТБ в мае запустит новые условия кредитования при льготной ипотекеРИА Новости вчера в 08:17
ВТБ запустит новые условия кредитования по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми и возможность рефинансирования в рамках программы в мае, следует из презентации второго по активам российского банка по результатам работы розничного бизнеса ВТБ.
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Экономика
29 лондонских квартир и особняков богатейших россиян
Как теперь богатейшие россияне покупают недвижимость в Лондоне На карте вы можете посмотреть, где расположен каждый из объектов, а подробнее узнать о них — в нашей галерее.
Обновлено в 01:29
Авто
Новый компактный кроссовер Toyota займет место между RAV4 и C-HR
В модельном ряду бренда новинка займет место между RAV4 и C-HR.
Обновлено в 02:02
Технологии
Хидэо Кодзима верит в облачный гейминг
Хидэо Кодзима Специалист полагает, что это не убьёт классические игры, а лишь расширит возможности для разработчиков, позволяя создавать контент на стыке игр и кино.
Обновлено в 02:53
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Обновлено в 02:29
Происшествия
На Ленинском проспекте троллейбус насмерть сбил пешехода
Во вторник, 23 апреля, в девятом часу утра у дома №121 на Ленинском проспекте в Петербурге троллейбус №29 сбил пешехода.
Обновлено в 02:39
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину: «Еще потерплю»
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги
Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова продадут на торгах, вырученные средства поделят между основными кредиторами.
Обновлено в 02:46
Политика
Еще один губернатор уходит в отставку после проигрыша Порошенко
Губернатор Николаевской области Алексей Савченко предпочёл покинуть свою должность, так же как и президент Украины Пётр Порошенко В эфире программы "Сейчас уже" на "Громадське ТВ" политик сообщил, что написал заявление об увольнении.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
КБ «Южное» изготовило опытный экземпляр ОТРК «Гром-2»
Опытный образец оперативно-тактического комплекса "Гром-2" в версии для украинской армии изготовлен в КБ "Южное" и готов к проведению испытаний.
Обновлено вчера в 10:13
Авто
Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км
Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 310 человек
В результате терактов на Шри-Ланке в воскресенье погибли, по последним данным, 310 человек.
Обновлено в 00:17
ЖКХ
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
По данным основного поставщика горячего водоснабжения Москвы, отключение горячей воды начнется с 13 мая, отключать будут на 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 09:58
Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Происшествия
Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне
Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Космос
«Илюшин» представил эскиз ИЛ-96 для доставки ракет на «Восточный»
Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию, представил эскизный проект нового самолета Ил-96-500Т, предназначенного, в частности, для транспортировки ракет «Ангара» на космодром Восточный.
Обновлено вчера в 21:38
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Американские специалисты назвали способ избежать ранней смерти
Американские специалисты назвали способ, который поможет избежать ранней смерти.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Москве ограбили артистку ансамбля ФСБ, сообщил источник
Скрипку за 1,3 миллиона рублей украли у артистки Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ в Москве, но инструмент быстро удалось найти и вернуть, рассказал РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:14
Общество
Москвичам пообещали аномально теплую погоду до конца недели
Аномально теплая для апреля погода ожидает жителей Москвы до конца рабочей недели, сообщила «РИА Новости» во вторник, 23 апреля, специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Обновлено в 01:14
Здоровье
От укусов клещей в Свердловской области пострадал 431 человек
По данным на 23 апреля, в Свердловской области 431 человек пострадал от укусов клещей, в том числе 162 пострадавших были укушены в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:39
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Совет Федерации одобрил изоляцию Рунета
Совет Федерации в понедельник одобрил закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Сети.
Обновлено вчера в 08:36
Общество
Роскачество не нашло высококачественных яиц перед пасхой
Что еще известно: В Роскачестве сообщают, что эксперты не нашли патогенных организмов ни во время прошлой проверки, ни в этом году.
Обновлено в 02:20
Общество
РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками
Обновлено вчера в 21:03
Политика
В Индонезии в ходе выборов погибли почти 70 человек
Обновлено в 03:13
Политика
Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено вчера в 14:34