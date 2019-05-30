ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»РИА Новости 04:56

ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.

ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»

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