Футбол

ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»РИА Новости 04:56

ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.
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ВТБ купил почти 100% акций «Динамо» за один рубль

Спорт БИЗНЕС Online07:40

ВТБ приобрел 99,9961 процента акций «Динамо» за 1 рубль

Спорт-Экспресс06:00

ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»

Sports.ru06:05

ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»

РИА Новости04:56

ВТБ купил почти 100% акций «Динамо» за 1 рубль

Спорт день за днем07:06

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК «Динамо»

Интерфакс03:58

ВТБ стал владельцем почти 100% акций «ФК Динамо»

ТАСС04:58
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