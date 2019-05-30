Футбол
ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»РИА Новости 04:56
ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.
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Армия и оружие
На Украине разбился военный вертолёт Ми-8
Обновлено в 05:37
Авто
В России появилась новая спецверсия кроссовера Suzuki SX4 Tabi
В России стартуют продажи специальной серии кроссовера Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Общество
Сбой в работе оператора Tele2 устранили
30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено в 06:06
Политика
США угрожают Европе санкциями за помощь Ирану
В январе 2019 года Великобритания, Франция и Германия объявили о создании независимого от США платёжного механизма INSTEX для расчётов с Ираном.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми
Обновлено в 02:29
Политика
Сергей Карабасов подал в отставку
Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.
Обновлено в 05:18
Футбол
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи»
"Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.
Обновлено в 06:23
Общество
В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа
Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Далай-лама похвалил Путина за внимание к миру
Последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо", - заявил Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.
Обновлено в 04:35
Политика
Песков: Кремль четко знает, как повысить благосостояние россиян
Дмитрий Песков назвал причины падения уровня жизни россиян и заверил, что в Кремле знают, как изменить ситуацию с доходами.
Обновлено в 05:55
Финансы
Украина распродаёт запасы золота
В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка страны Яков Смолий.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Су-57 получит противокорабельную ракету
Истребитель пятого поколения Су-57 получит перспективную противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Кино
Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Житель Башкирии задержан за убийство семилетней дочери
35-летний безработный житель Стерлитамака подозревается в убийстве своей семилетней дочери.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Поперечный шпагат заслуженной артистки России Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России.
Обновлено в 05:38
Авто
Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale
Компания Ferrari представила новый суперкар — первый в истории марки серийный гибридный автомобиль SF90 Stradale и первый спорткар итальянского бренда с полным приводом.
Обновлено в 03:37
Энергетика
На Украине обвинили Россию в росте цен на бензин
Из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России, на Украине может произойти увеличение стоимости бензина.
Обновлено в 01:53
Политика
Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Музыка
Томас Андерс приедет в Россию с хитами Modern Talking
Томас Андерс приедет в Россию осенью 2019 года. Концерт музыканта состоится 31 октября на сцене Crocus City Hall.
Обновлено вчера в 10:42
Авто
Представили обновленный кроссовер Lexus RX
Что касается экстерьера, то здесь стандартная версия кроссовера Lexus RX, а также его удлиненная модификация с приставкой L, получили пересмотренную переднюю часть кузова, а также набор новых 18-дюймовых колес.
Обновлено в 01:08
Общество
Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей
Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено 28 мая в 14:49
Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Спорт
Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 05:19
Энергетика
«Газпром» обжаловал арест активов в Люксембурге
15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.
Обновлено в 05:23
Авто
Официально: завод Haval в России запускает производство
Китайская компания Haval начала серийное производство кроссовера F7 на своем новом заводе в Тульской области.
Обновлено вчера в 11:28