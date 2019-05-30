Финансы
ВТБ ухудшил квартальные результатыКоммерсантъ 09:10
Второй по величине активов российский банк ВТБ заработал 46,5 млрд руб. чистой прибыли, следует из отчетности по международным стандартам. В первом квартале 2018 года прибыль ВТБ составляла 55,5 млрд руб. Сокращение прибыли на 16,2% связано с снижением операционных доходов банка на 22%.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 23:15, Ашберн
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Упавшие деревья раздавили «ГАЗель» в Новокузнецке
Жительница Новокузнецка поделилась в соцсетях фотографиями, на которых запечатлены последствия сильного ветра в ночь на пятницу, 31 мая.
Обновлено в 22:18
Армия и оружие
Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного заводе имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о преимуществах нового истребителя Су-57.
Обновлено в 21:57
Наука
Назван опасный для сердца популярный напиток
Употребление около литра энергетического напитка в течение часа может стать причиной увеличения артериального давления и нарушения сердечного ритма.
Обновлено в 23:05
Транспорт
Железные дороги Якутии готовятся к пуску пассажирского движения до станции Нижний Бестях
Пуск пассажирского движения до станции Нижний Бестях намечен на 27 июля 2019 года.
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Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
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Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
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Обновлено в 16:46
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Общество
Какие законы вступают в силу 1 июня 2019 года
Внутрисетевой роуминг С 1 июня в стране отменяется внутрисетевой роуминг для мобильных операторов.
Обновлено 28 мая в 00:25
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Происшествия
В Башкирии сотрудница банка украла 23 млн и исчезла
Обновлено в 05:09
Хоккей
«Торонто» может обменять Никиту Зайцева
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено в 16:19
Авто
Названы самые выносливые японские модели автомобилей 90-х годов
Обновлено в 22:00
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Политика
Тимошенко призвала начать переговоры с Россией «с чистого листа»
Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна пересмотреть подходы к переговорам с Россией.
Обновлено в 08:49
Политика
Оппозиция призвала Зеленского посетить Донбасс и Крым
По мнению депутатов, поездка в Донбасс даст толчок для мирного урегулирования конфликта, а визит на Крымский полуостров может стать началом нормализации отношений с Россией Президент Украины должен приехать с визитом в ДНР и ЛНР, а также посетить Крым, на этом настаивает украинская оппозиция, пишет Известия.
Обновлено в 22:12
Транспорт
Беглов рассказал, когда начнется строительство скоростной трамвайной линии Купчино — Славянка
Обновлено в 16:13
Авто
АвтоВАЗ разработал 350-сильную Lada Granta FL 4WD
Инженеры раллийной команды MRMotorsport ведут работы над созданием уникального гоночного автомобиля для абсолютного зачета Чемпионата России по классическому ралли.
Обновлено в 03:26
Политика
Трамп вводит пошлины против Мексики из-за наплыва мигрантов
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мексиканских товаров, если Мексика не решит проблему с наплывом мигрантов из Центральной Америки.
Обновлено в 20:08
Политика
Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД
В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:15
Авто
На аукционе продадут новый MG Metro 6R4 из 80-х
Фактически новый MG Metro 6R4 выставят на торгах Silverstone Classic, которые пройдут с 26 по 28 июля этого года в Великобритании.
Обновлено в 09:06
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos сфотографировали без камуфляжа
Накануне серийную версию модели удалось сфотографировать без какого-либо камуфляжа во время съемок рекламного ролика.
Обновлено в 00:21
Общество
В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом
В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено в 12:38
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено в 22:00
Политика
Арабские страны обсуждают в Мекке политику против Ирана
Как заявил перед началом саммита король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, монархия призывает обсудить "агрессивные" намерения Тегерана и их "последствия" для региона.
Обновлено в 14:35
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Политика
Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.
Обновлено в 22:29
Политика
У Зеленского анонсировали возможный телефонный разговор с Путиным
В Администрации Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что не исключают возможности телефонных переговоров Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:58
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено в 12:58