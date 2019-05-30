Финансы
ВТБ ухудшил квартальные результатыКоммерсантъ 09:10
Второй по величине активов российский банк ВТБ заработал 46,5 млрд руб. чистой прибыли, следует из отчетности по международным стандартам. В первом квартале 2018 года прибыль ВТБ составляла 55,5 млрд руб. Сокращение прибыли на 16,2% связано с снижением операционных доходов банка на 22%.
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Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
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Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
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Авто
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Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
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«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Игры
Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding
Обновлено в 03:39
Авто
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Обновлено вчера в 23:08
Футбол
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Происшествия
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Обновлено в 08:43
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Футбол
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Обновлено в 09:14
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
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Виртуальная телеведущая встретила Путина в «Школе 21»
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Авто
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Обновлено вчера в 15:44