Экономика
ВТБ требует взыскать с бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублейИнтерфакс 11:33
Т.Анодина - мать А.Плешакова, являлась миноритарным акционером перевозчика. Ходатайство подано 30 января 2019 года. Банк просит привлечь ответчиков к субсидиарной ответственности и взыскать с них 249,2 млрд рублей.
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с чего всё началось
Банк ВТБ подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга иск на 249,2 миллиарда рублей к бывшим акционерам авиакомпании «Трансаэро» — Александру Плешакову, его жене Ольге Плешаковой и матери Татьяне Адониной.Дождь11:24
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