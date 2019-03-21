Экономика

ВТБ требует взыскать с бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублейИнтерфакс 11:33

Т.Анодина - мать А.Плешакова, являлась миноритарным акционером перевозчика. Ходатайство подано 30 января 2019 года. Банк просит привлечь ответчиков к субсидиарной ответственности и взыскать с них 249,2 млрд рублей.
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с чего всё началось
Банк ВТБ подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга иск
 на 249,2 миллиарда рублей к бывшим акционерам авиакомпании «Трансаэро» — Александру Плешакову, его жене Ольге Плешаковой и матери Татьяне Адониной.
Дождь11:24

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Piter.tv12:07

От экс-владельцев «Трансаэро» требуют 250 млрд рублей

Neva.Today14:21

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78.ru15:45

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Фонтанка.Ру11:52

ВТБ подал против экс-владельцев «Трансаэро» иск на 250 млрд руб

РБК10:47

ВТБ потребовал взыскать с бенефициаров «Трансаэро» 249,2 миллиарда рублей

РИА Новости10:15
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Финансы

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Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Адоскиным

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Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал отказ ЦИК передать Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы.
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