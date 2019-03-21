ВТБ требует в суде от бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей78.ru вчера в 15:45

с чего всё началось

Банк ВТБ направил в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск в отношении бывших владельцев авиакомпании «Трансаэро». Как пишет газета «Коммерсант», банк требует взыскать с них 249,2 млрд рублей.

ВТБ требует в суде от бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Общество Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.

Культура Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Происшествия Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.

Общество Доренко ответил на призывы лишить его эфиров Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика.

Транспорт «Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.

Политика Мэй приветствовала решение ЕС по Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала предложение ЕС об отсрочке по Brexit.

Здоровье Эксперты ВОЗ дали рекомендации по дневной норме воды для человека Накануне Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, как лучше распределить количество выпитой за день воды.

Политика В СБУ отреагировали на встречу Бойко и Медведчука с Медведевым Служба безопасности Украины заинтересовалась сегодняшним визитом кандидата в президенты страны Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Россию.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.

Политика Роман «Мастер и Маргарита» попал под запрет на Украине Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще 17 изданий из России, усмотрев в них «признаки пропаганды».

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Политика Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими «После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.

Финансы «Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.

Происшествия Сверстницы избили челябинскую школьницу за поддельные кроссовки Ученицы одной из школ Челябинска жестоко избили свою сверстницу, обвинив ее в ношении поддельных кроссовок популярного бренда.

Политика Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины 34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.

Происшествия Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.

Экономика Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.

Культура Музей Эрарта пошутил по поводу дефиле в стрингах в Третьяковке В Эрарте выразили поддержку коллегам из Третьяковки, «которую недавно посетил персонаж в алых стрингах».

Политика Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.

Происшествия Все судьи томского районного суда ушли в отставку Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.

Армия и оружие США объявили об избавлении Сирии от ИГ Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Шоу-бизнес Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Здоровье Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.