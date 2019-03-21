ВТБ потребовал от экс-владельцев «Трансаэро» 249 млрд рублейForbes вчера в 11:13

с чего всё началось

ВТБ подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Ольгу и Александра Плешаковых и мать последнего Татьяну Анодину, контролировавших обанкротившегося авиаперевозчика «Трансаэро», следует из определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75% Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.

Политика Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Финансы В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.

Автоспорт Льюис Хэмилтон: «Здорово, что „Ред Булл“ и „Хонда“ добились прогресса» Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о выступлении «Ред Булл» на Гран-при Австралии, где после перехода на двигатели «Хонды» Максу Ферстаппену удалось попасть на подиум.

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Политика Митрополит УПЦ передал Порошенко список захваченных храмов На встрече президента Украины Петра Порошенко с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал главе государства список захваченных храмов, сообщается 22 марта на сайте УПЦ.

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Здоровье Глядянскую ЦРБ в Курганской области отремонтируют Детскую поликлинику и второй этаж больницы отремонтируют уже в этом году, такое поручение дал глава региона Вадим Шумков по итогам посещения ЦРБ.