Экономика
ВТБ потребовал от экс-владельцев «Трансаэро» 249 млрд рублейForbes вчера в 11:13
ВТБ подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Ольгу и Александра Плешаковых и мать последнего Татьяну Анодину, контролировавших обанкротившегося авиаперевозчика «Трансаэро», следует из определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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с чего всё началось
Банк ВТБ подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга иск на 249,2 миллиарда рублей к бывшим акционерам авиакомпании «Трансаэро» — Александру Плешакову, его жене Ольге Плешаковой и матери Татьяне Адониной.Дождьвчера в 11:24
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Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Финансы
В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США
Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Обновлено в 06:59
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: «Здорово, что „Ред Булл“ и „Хонда“ добились прогресса»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о выступлении «Ред Булл» на Гран-при Австралии, где после перехода на двигатели «Хонды» Максу Ферстаппену удалось попасть на подиум.
Обновлено в 06:30
Общество
Денежные премии для чиновников заменят похвалой
Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Более 70 человек погибли при крушении парома в Ираке
Более 70 человек, по последним данным, погибли в Ираке в результате крушения парома на реке Тигр.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:20
Гаджеты
Microsoft прекратил поддерживать Windows 7
Известной корпорацией Microsoft выпущен патч, исходя из которого пользователи получили предупреждение о том, что в ближайшее время будет прекращена поддержка Windows 7. Помимо прекращения поддержки компания прекратит выпускать обновления безопасности.
Обновлено в 04:09
Технологии
Ученые РФ разработали новый способ чтения SMS
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Фура с песком раздавила такси с пассажиром в Москве
Такси засыпало песком, у автомобиля снесло крышу. Для того, чтобы поднять фуру, на место доставили кран.
Обновлено в 07:10
Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки
Родственники певицы Юлии Началовой планируют добиться посмертного присуждения артистке государственной награды.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Политика
Митрополит УПЦ передал Порошенко список захваченных храмов
На встрече президента Украины Петра Порошенко с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал главе государства список захваченных храмов, сообщается 22 марта на сайте УПЦ.
Обновлено в 07:00
Кино
Скончался заслуженный артист России Пётр Зайченко
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Венгрия будет получать российский газ в 2020 году, даже если переговоры России и Украины по газовому транзиту в Европу не увенчаются успехом.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Российские пользователи пока сбои не фиксировали. 13 марта массовый сбой произошел в работе Instagram, Facebook и мессенджера WhatsApp.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:30
Авто
Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe
В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Песков переадресовал в Госдуму вопрос о стоимости машин для чиновников
Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более 2 миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля и являются прерогативой Государственной Думы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Борисов намекнул на проблемы Юлии Началовой с алкоголем
Речь зашла о «проклятии» реалити-шоу «Последний герой», а также о возможных проблемах Юлии с алкоголем.
Обновлено в 06:41
Футбол
Гарет Бэйл: «Мы с Роналду отлично ладили, все проблемы придумали СМИ»
Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года за 112 миллионов евро.
Обновлено в 05:42
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Путин не поедет в Кемерово на годовщину пожара в «Зимней вишне»
Пожар в четырехэтажном ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта прошлого года.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Фролова попросили не тревожить семью Началовой с исками
Известная певица Дарья Ермолаева призвала хоккеиста Александра Фролова оставить в покое убитую горем семью артистки Юлии Началовой, передает Sport24.
Обновлено в 00:30
Футбол
Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистую раздевалку
Сборная России минувшим вечером уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:3. После матча бельгийская команда поблагодарила соперников за то, что они оставили после себя чистую раздевалку.
Обновлено в 05:13
Здоровье
Глядянскую ЦРБ в Курганской области отремонтируют
Детскую поликлинику и второй этаж больницы отремонтируют уже в этом году, такое поручение дал глава региона Вадим Шумков по итогам посещения ЦРБ.
Обновлено в 05:40
Экономика
Медведев поручил представить список ответственных за срыв сроков ФАИП
Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).
Обновлено в 06:11