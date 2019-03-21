ВТБ требует в суде от бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей78.ru вчера в 15:45

с чего всё началось

Банк ВТБ направил в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск в отношении бывших владельцев авиакомпании «Трансаэро». Как пишет газета «Коммерсант», банк требует взыскать с них 249,2 млрд рублей.

ВТБ требует в суде от бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Здоровье В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.

Политика Мюллер завершил расследование «российского дела» Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Происшествия Автобус с туристами загорелся в Китае В китайской провинции Хунань на скоростной трассе загорелся туристический автобус, в котором находились 56 человек.

Политика Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.

Политика Фотографа Ким Чен Ына уволили за слишком рьяную работу Личный фотограф лидера КНДР Ким Чен Ына был уволен и исключен из Трудовой партии Кореи.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Культура Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Авто Появились фото салона электротягача Tesla Tesla представила электрический тягач еще в конце 2017 года и даже показала удивительно минималистичный салон.

Наука Выращенный в лаборатории мини-мозг самостоятельно связался с мышцами Созданный в лаборатории мини-мозг сумел самостоятельно установить связи с мышечными тканями.

Общество Блогерку Рапопорт предложили судить за вымогательство работы у Lush Фем-активистку Беллу Рапопорт, устроившую травлю smm-менеджеру Lush за отказ в косметике в обмен на сториз Instagram, предложили судить за вымогательство.

Политика В МИД России высказали обеспокоенность базами США в Афганистане В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.

Политика Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, запрещающий возбуждать уголовные дела по статьям 228.1 и 228.4 о незаконном сбыте наркотиков, если факт их передачи третьим лицам не доказан.

Футбол Голы Игнатьева и Сулейманова принесли России победу над Швецией Молодежная сборная России обыграла в товарищеском матче Швецию со счетом 2:0. По разу отличились нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

Футбол Влашич рассказал, когда определится со своим будущим Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о своём будущем.

Футбол Сборная Франции обыграла команду Молдавии Сборная Франции одержала победу над командой Молдавии в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020.

Армия и оружие Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.

Происшествия Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.

Происшествия В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.

Экономика Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус» Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Космос Астронавты NASA осуществили выход в открытый космос Американские астронавты 22 марта осуществили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Культура Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».

Происшествия Утрехтский стрелок признал вину Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.

Шоу-бизнес "Чтоб вас покарал Бог!": Удовиченко пристыдила журналистов за Началову Актриса призвала уважать память Началовой и не делать из трагедии сенсацию. "Я просто шокирована, чтоб вас покарал Бог!", - добавила она.

Происшествия На юго-западе Москвы потушили пожар на складе Спасатели потушили пожар на складе на площади около 600 квадратных метров юго-западе Москвы, сведений о пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС.