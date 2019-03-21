Экономика

ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 249 млрд рублейFinam.Ru вчера в 12:00

Банк ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших владельцев "Трансаэро". Ответчики - Ольга и Александр Плешаковы и Татьяна Анодина, а также Дмитрий Сапрыкин.
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Банк ВТБ подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга иск
 на 249,2 миллиарда рублей к бывшим акционерам авиакомпании «Трансаэро» — Александру Плешакову, его жене Ольге Плешаковой и матери Татьяне Адониной.
Дождьвчера в 11:24

Подробнее о событии

Адвокат экс-владельцев «Трансаэро» ответил на иск от ВТБ на 250 млрд руб

РБКвчера в 20:29

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78.ruвчера в 15:45

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ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей

Ведомостивчера в 11:25

Как обанкротилась «Трансаэро»

Коммерсантъвчера в 18:25
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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».
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Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
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Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти

Обновлено вчера в 04:55
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 03:28
Происшествия

Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области

Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.
Обновлено в 08:27
Экономика

Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» и поручил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину принять меры по повышению ее эффективности в 2019 году.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли мощный удар по боевикам в Идлибе

Российские ВКС совместно с ВВС Сирии провели крупнейшую в этом году атаку на мухафазу Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News (AMN).
Обновлено в 07:21
Происшествия

ФСБ провела обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Как уточняется, следственные действия связаны с уголовным делом о хищении средств федерального бюджета, выделенных на гособоронзаказ.
Обновлено в 03:40
Происшествия

При столкновении двух автобусов в Гане погибли десятки человек

Два пассажирских автобуса столкнулись на западе Ганы. Об этом сообщило местное издание Mynewsgh.
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Политика

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Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Марчук озвучил потери ВСУ с начала «весеннего» перемирия

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Евгений Марчук заявил, что пять военнослужащих Объединенных сил (ООС) погибли и 15 были ранены с начала «весеннего» перемирия 8 марта.
Обновлено в 07:49
Политика

Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» сообщил, что Россия вступает в космическую гонку с другими государствами.
Обновлено в 07:47
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске

Обновлено в 05:44
Происшествия

Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве

Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.
Обновлено в 07:10
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
Обновлено в 07:49
Технологии

Корпорация SBI Holdings начнет выпускать оборудование для майнинга

SBI Holdings, японская финансовая корпорация, займется производством оборудования для майнинга.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату

В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:03
Экономика

Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены

С этого года все затраты государства на создание "Роснано" возвращены.
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Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
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Культура

Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой поймать океан сетью

Концепция законопроекта "О культуре" выглядит как попытка с помощью сети поймать океан.
Обновлено в 08:07
Политика

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Парламентарии опасаются, что Великобритания окажется втянута в таможенный союз с ЕС после выхода из блока, если стороны не смогут заключить торговое соглашение.
Обновлено в 05:59
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
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Политика

Киев выразил протест Москве из-за приговора украинцу Грибу

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за приговора украинскому гражданину Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму.
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Армия и оружие

Порошенко остался без нового оружия

Модули собраны на основе стабилизатора оружия 2Э36 с электроприводами, который был разработан еще в 1970-е годы.
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Футбол

С «Бирмингема» снято девять очков

Клуб английского чемпионшипа «Бирмингем» лишился девяти очков за нарушение правил рентабельности.
Обновлено в 07:32
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