ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 249 млрд рублейFinam.Ru вчера в 12:00

с чего всё началось

Банк ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших владельцев "Трансаэро". Ответчики - Ольга и Александр Плешаковы и Татьяна Анодина, а также Дмитрий Сапрыкин.

Авто В России отзывают кроссоверы BMW X5 Российский офис компании объявил об отзыве 5 кроссоверов BMW X5 из-за дефекта ремней безопасности.

Спорт Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Футбол Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана.

Армия и оружие Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».

Экономика Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.

Происшествия Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.

Экономика Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромов Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» и поручил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину принять меры по повышению ее эффективности в 2019 году.

Армия и оружие ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли мощный удар по боевикам в Идлибе Российские ВКС совместно с ВВС Сирии провели крупнейшую в этом году атаку на мухафазу Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News (AMN).

Происшествия ФСБ провела обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Как уточняется, следственные действия связаны с уголовным делом о хищении средств федерального бюджета, выделенных на гособоронзаказ.

Происшествия При столкновении двух автобусов в Гане погибли десятки человек Два пассажирских автобуса столкнулись на западе Ганы. Об этом сообщило местное издание Mynewsgh.

Политика Проверку Росгеологии продлили до середины апреля Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Армия и оружие Марчук озвучил потери ВСУ с начала «весеннего» перемирия Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Евгений Марчук заявил, что пять военнослужащих Объединенных сил (ООС) погибли и 15 были ранены с начала «весеннего» перемирия 8 марта.

Политика Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку Генеральный директор корпорации «Роскосмос» сообщил, что Россия вступает в космическую гонку с другими государствами.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75% Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.

Происшествия Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.

Транспорт «Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.

Происшествия В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт «Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.

Политика ЕС дал Великобритании последний шанс для Brexit Парламентарии опасаются, что Великобритания окажется втянута в таможенный союз с ЕС после выхода из блока, если стороны не смогут заключить торговое соглашение.

Общество В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.

Политика Киев выразил протест Москве из-за приговора украинцу Грибу Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за приговора украинскому гражданину Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму.

Армия и оружие Порошенко остался без нового оружия Модули собраны на основе стабилизатора оружия 2Э36 с электроприводами, который был разработан еще в 1970-е годы.