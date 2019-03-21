ВТБ требует в суде от бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей78.ru вчера в 15:45

с чего всё началось

Банк ВТБ направил в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск в отношении бывших владельцев авиакомпании «Трансаэро». Как пишет газета «Коммерсант», банк требует взыскать с них 249,2 млрд рублей.

ВТБ требует в суде от бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Здоровье В Германии прошел 62-й Конгресс эндокринологии В Геттингене состоялся 62-й Конгресс эндокринологии, в котором приняли участие около 700 ученых из Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Китая и России.

Происшествия Российские судьи уволились после оправдания полицейских Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.

Политика Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что Минкульт надо разогнать.

Происшествия Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Происшествия В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны наблюдателей.

Происшествия Взрыв на китайском химзаводе попал на видео В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.

Единоборства Экс-чемпион UFC бросил вызов Макгрегору Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли предложил бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору встретиться в октагоне.

Финансы Банк России намекнул на возможное снижение ключевой ставки Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Происшествия Один из пострадавших в ДТП на трассе М-5 скончался в больнице Один из пострадавших в ДТП на трассе Челябинск - Екатеринбург скончался в больнице, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Происшествия После приговора Гриб объявил голодовку Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.

Общество Собянин: почти все москвичи живут рядом с учреждениями культуры Практически каждый житель Москвы может при желание дойти за десять минут от дома до того или иного культурного учреждения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Политика Макрон выведет на улицы армию против «желтых жилетов» Власти Франции привлекут армию для организации порядка во время митингов «желтых жилетов».

Энергетика «Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом» Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.

Политика Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.

Политика В Киеве заявили об отказе Москвы совершить «малый обмен» Гриба Украина предлагала России провести «малый обмен» украинца Павла Гриба в связи с тяжелым состоянием его здоровья.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.

Политика Медведчук назвал Россию главным торговым партнером Украины Председатель политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что по итогам 2018 года РФ для Украины самый главный торговый партнер.

Происшествия В Нижнекамске полицейского зарезали у здания МВД В Нижнекамске неизвестный мужчина напал с ножом на участкового уполномоченного полиции и смертельно ранил его.

Общество Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».

Здоровье Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики Протестующей в ожидании федерального министра жительнице областного центра стало плохо.

Шоу-бизнес Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.