Экономика
ВТБ требует в суде от бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей78.ru вчера в 15:45
Банк ВТБ направил в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск в отношении бывших владельцев авиакомпании «Трансаэро». Как пишет газета «Коммерсант», банк требует взыскать с них 249,2 млрд рублей.
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Банк ВТБ подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга иск на 249,2 миллиарда рублей к бывшим акционерам авиакомпании «Трансаэро» — Александру Плешакову, его жене Ольге Плешаковой и матери Татьяне Адониной.Дождьвчера в 11:24
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