Экономика

ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублейТурДом 13:48

Банк ВТБ направил в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление в отношении бывших владельцев авиакомпании «Трансаэро». Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
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с чего всё началось
Банк ВТБ подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга иск
 на 249,2 миллиарда рублей к бывшим акционерам авиакомпании «Трансаэро» — Александру Плешакову, его жене Ольге Плешаковой и матери Татьяне Адониной.
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