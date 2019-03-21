ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублейТурДом 13:48

с чего всё началось

Банк ВТБ направил в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление в отношении бывших владельцев авиакомпании «Трансаэро». Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.

Происшествия В Крыму завели дело после отравления двух школьниц медпрепаратами Крымские следователи завели уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних школьниц Красноперекопска медицинскими препаратами, из-за чего одна из них скончалась, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым.

Экономика Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.

Политика Губернатор Оренбуржья Юрий Берг подал заявление об отставке В мае 2014 года президент Владимир Путин впервые принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию.

Политика Владелец «Морского старта» отменил заказ на поставку украинских ракет Российская частная компания S7 Space группы S7 отменила заказ на производство и последующую поставку 12 украинских ракет-носителей "Зенит".

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Авто В России начались продажи топовой версии внедорожника Haval H9 В России начались продажи топовой версии китайского рамного внедорожника Haval H9.

Происшествия ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.

Политика Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана» Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.

Политика Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.

Шоу-бизнес Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.

Футбол Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020 Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.

Политика Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Общество Гидрометцентр сделал прогноз погоды на апрель-май 2019 года в Приморье Прогноз природных аномалий на второй и третий месяцы весны 2019 года в Приморском крае опубликован на сайте Гидрометцентра РФ, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на "ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОСАДКОВ В РОССИИ на вегетационный период (апрель - сентябрь) 2019 г.". В предстоящем июне температура воздуха и количество осадков в Приморье будет соответствовать климатической норме.

Шоу-бизнес Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.

Спорт ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.

Авто Началось производство пикапа Jeep Gladiator Дорожный просвет пикапа Jeep Gladiator превышает 28 см, при этом автомобиль способен преодолеть брод глубиной до 76 см. Целевая аудитория Gladiator — любители активного отдыха.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

Происшествия Глава Росгеологии отправлен в отставку Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".

Политика США ввели санкции в отношении китайских компаний Правительство Соединенных Штатов в четверг, 21 марта, ввели в отношении двух китайских транспортных организаций ограничительные меры.

Экономика Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.

Общество Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.

Игры В сеть утёк постер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Paradox больше месяца подогревала интерес к грядущему сегодня анонсу, суть которого почти сразу раскусили многие — компания работает над новой Vampire: The Masquerade.