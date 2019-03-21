Экономика

ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублейТурДом 13:48

Банк ВТБ направил в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление в отношении бывших владельцев авиакомпании «Трансаэро». Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
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с чего всё началось
Банк ВТБ подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга иск
 на 249,2 миллиарда рублей к бывшим акционерам авиакомпании «Трансаэро» — Александру Плешакову, его жене Ольге Плешаковой и матери Татьяне Адониной.
Дождь11:24

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ВТБ хочет отсудить у бывших владельцев «Трансаэро» почти 250 млрд рублей

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РБК20:29

ВТБ требует в петербургском суде от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей. Они выводили деньги и скрывали признаки банкротства, считают в банке

Фонтанка.Ру11:52

ВТБ потребовал взыскать с бенефициаров «Трансаэро» 249,2 миллиарда рублей

РИА Новости10:15
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
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В Крыму завели дело после отравления двух школьниц медпрепаратами

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Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
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В России начались продажи топовой версии внедорожника Haval H9

В России начались продажи топовой версии китайского рамного внедорожника Haval H9.
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Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
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Политика

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Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 22:24
Политика

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.
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Виктория Лопырева начала ходить в тренажерный зал после рождения сына

Виктория Лопырева после рождения сына снова занялась своей внешностью.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону

Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.
Обновлено в 17:58
Футбол

Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020

Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.
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Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина

Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Обновлено в 14:10
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Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
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Гидрометцентр сделал прогноз погоды на апрель-май 2019 года в Приморье

Прогноз природных аномалий на второй и третий месяцы весны 2019 года в Приморском крае опубликован на сайте Гидрометцентра РФ, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на "ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОСАДКОВ В РОССИИ на вегетационный период (апрель - сентябрь) 2019 г.". В предстоящем июне температура воздуха и количество осадков в Приморье будет соответствовать климатической норме.
Обновлено в 15:16
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Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов

В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
Обновлено в 06:22
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае

Обновлено в 22:58
Авто

Началось производство пикапа Jeep Gladiator

Дорожный просвет пикапа Jeep Gladiator превышает 28 см, при этом автомобиль способен преодолеть брод глубиной до 76 см. Целевая аудитория Gladiator — любители активного отдыха.
Обновлено в 02:32
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В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
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Глава Росгеологии отправлен в отставку

Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
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Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров РФ с наибольшими доходами

Обновлено в 03:43
Политика

США ввели санкции в отношении китайских компаний

Правительство Соединенных Штатов в четверг, 21 марта, ввели в отношении двух китайских транспортных организаций ограничительные меры.
Обновлено в 22:46
Экономика

Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Общество

Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери

Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
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Игры

В сеть утёк постер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Paradox больше месяца подогревала интерес к грядущему сегодня анонсу, суть которого почти сразу раскусили многие — компания работает над новой Vampire: The Masquerade.
Обновлено в 23:08
Армия и оружие

В Пентагоне признали нежелание РФ нападать на страны НАТО

Россия не собирается в открытую нападать на страны НАТО.
Обновлено в 16:40
Экономика

Эксперты спрогнозировали рост безналичной оплаты в России

Эксперты прогнозируют и дальнейший рост популярности «пластика».
Обновлено в 19:26
Происшествия

Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»

В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
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