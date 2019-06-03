Экономика

ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТКВедомости 02:32

ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон. Параметры сделки в пресс-релизе не раскрываются. Сумму сделки стороны не комментируют.
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ВТБ стал контролирующим акционером ж/д перевозчика «Рустранском»

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Коммерсантъ03:14

ВТБ стал контролирующим акционером ж/д оператора Рустранском

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