Экономика
ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТКВедомости вчера в 02:32
ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон. Параметры сделки в пресс-релизе не раскрываются. Сумму сделки стороны не комментируют.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика
Аргентина начинает поставки СПГ за рубеж
Обновлено в 01:31
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 17:33
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено 02 июня в 16:45
Культура
Собчак прокомментировала судебный иск против блогера BadComedian
Баженов уточнил, что ещё в январе 2019 года в суд на него подала кинокомпания Kinodanz.
Обновлено в 00:22
Путешествия
Названы самые дешевые страны для отдыха летом
Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 00:02
Футбол
Эшли Коул покидает «Дерби» Лэмпарда
«Дерби» не предложил защитнику Эшли Коулу новый контракт. 30 июня 38-летний игрок покинет клуб по свободному трансферу.
Обновлено вчера в 21:56
Футбол
«Зенит» попал в двадцатку лучших клубов рейтинга УЕФА
Рейтинг команд опубликован на сайте футбольной ассоциации. Сине-бело-голубые заняли в списке из 450 команд 19-е место.
Обновлено в 01:40
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Во вторник, 4 июня, в России стартуют продажи фотоаппарата "Зенит М". Это техника легендарного советского бренда в новом исполнении.
Обновлено в 02:23
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие
ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин
В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.
Обновлено в 00:44
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено вчера в 03:36
Общество
Акимов назвал два варианта электронных паспортов для россиян
Первый вариант предполагает, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с чипом.
Обновлено в 01:42
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Экономика
Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат
В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.
Обновлено в 00:47
Общество
В пакетированном чае нашли кишечную палочку и плесень
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вмешалась в конфликт Максима Галкина и Андрея Малахова
Ксения Собчак отреагировала на высказывание Максима Галкина, обвинившего накануне Андрея Малахова в распространении сплетен о его семье.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
СМИ сообщают об обстреле мечети бойцами ВСУ в Донецке
Обновлено в 02:18
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
При разгоне протестующих в Судане погибли более 35 человек
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Дональд Трамп нарушил протокол, коснувшись спины королевы Елизаветы
Президент США Дональд Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй.
Обновлено вчера в 19:08
Финансы
ФРС США пытается не угодить в ловушку низкой инфляции
Управляющие Федеральной резервной системой США (ФРС) 4–5 июня будут обсуждать, как не угодить в ловушку низкой инфляции, если снова придется смягчить денежную политику, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
В Крыму одобрили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.
Обновлено в 00:16
Энергетика
Нефть дешевеет на опасениях за перспективы спроса
Цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырье в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:32