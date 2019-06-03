Экономика
ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТКВедомости 02:32
ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон. Параметры сделки в пресс-релизе не раскрываются. Сумму сделки стороны не комментируют.
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Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Общество
Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения
Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
В Донбассе уничтожен старший сержант десантно-штурмовой бригады ВСУ Забава
Обновлено в 06:22
Авто
Hyundai сделал спецверсию Solaris для России
Компания Hyundai начала продавать в России специальную версию седана Solaris под названием Super Series.
Обновлено в 08:52
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Футбол
Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»
Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси».
Обновлено в 09:00
Происшествия
Мужчину с молотком задержали прихожане лондонской мечети
В лондонской мечети посетители задержали мужчину с молотком после того, как он попытался наброситься на людей, праздновавших рано утром Рамадан, сообщает Sky News.
Обновлено в 07:31
Футбол
Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Дело об убийстве спецназовца передано в центральный аппарат СК
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин для дальнейшего расследования поручил передать уголовное дело по факту убийства 24-летнего бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий в центральный аппарат ведомства", - сказала Петренко.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки
В Сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 11:03
Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Ситуация с выдачей багажа в Шереметьево стабилизируется к концу июня
Проблемы с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево будут решены к концу июня.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям
Обновлено вчера в 20:49
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Футбол
Платини раскритиковал Инфантино на посту президента ФИФА
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини выступил с критикой в адрес главы международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Дочь Алсу и победительница 1-го сезона шоу «Голос» Дина Гарипова спели дуэтом
Сама Абрамова не стала комментировать свое решение, зато высказалась в своем микроблоге на тему концерта, в рамках которого спела дуэтом с победительницей «Голоса» Диной Гариповой.
Обновлено в 10:25
Хоккей
Евгений Кузнецов во второй раз стал отцом
Обновлено в 11:18
ЖКХ
Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла
Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
В Генпрокуратуре уточнили, что с экс-главы Клинского района Московской области планируется взыскать в доход государства 1699 объектов недвижимости кадастровой стоимостью не менее 4 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Служащий банка в Петербурге станет первым подсудимым по статье УК «Манипулирование рынком»
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста отдела фондовых операций одного из банков в Санкт-Петербурге Андрея Корнилова, обвиняемого по ст. 185.3 УК РФ ("Манипулирование рынком").
Обновлено в 10:01
Политика
Порошенко захотел стать отцом нации
Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил список партии «Европейская солидарность» для того, чтобы стать не просто депутатом, а отцом нации.
Обновлено в 04:51
Экономика
Российские миллиардеры за пять месяцев стали богаче на $23 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $22,7 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте
Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Симферополе обнаружен схрон с оружием
"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 10:47