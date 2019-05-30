ВТБ стал владельцем почти 100% акций «ФК Динамо»ТАСС вчера в 04:58

В середине февраля президиум центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" одобрил продажу футбольного клуба банку ВТБ, который владел контрольным пакетом акций "Динамо" с апреля 2009 года.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».

Общество Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы» По словам адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Авто Jaguar объявил цены на обновленный седан Jaguar XE для рынка РФ Пока же предлагается заказать автомобиль по цене от 2 844 000 рублей за базовую комплектацию, а в 3 406 000 рублей оценили топовый вариант.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.

Футбол Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести» Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Экономика Минфин проведет масштабную рекламную кампанию народных ОФЗ Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н).

Интернет В Chrome перестанут работать эффективные блокировщики рекламы Компания Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые нарушат работу современных и эффективных блокировщиков рекламы вроде Ghostery или uBlock Origin.

Политика Правительство Украины продолжит исполнять обязанности Напомним, что возглавивший правительство Украины в 2016 году Владимир Гройсман стал самым молодым премьер-министром за всю историю страны.

Кино Вышел тизер-трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar В YouTube опубликован тизер-трейлермультфильма «Вперед» от сдудии Pixar. Мировая премьера мультфильма намечена на март 2020 года.

Политика Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17 Малазийский премьер Махатхир Мохамад усомнился в итогах расследования по делу о крушении малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Авто Показано видео первого Haval H7 российской сборки Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.

Происшествия МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Политика Россия предложила Японии отказаться от виз Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.

Политика В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.

Наука Подтверждена самая смелая теория Стивена Хокинга Одна из самых смелых теорий Стивена Хокинга предполагает, что не вся материя, которая приближается к черной дыре, попадает в нее.

Экономика ПСО «Казань» продолжит строительство стартового стола для «Ангары» Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что контракт с ПСО "Казань" не расторгнут, однако работы по строительству второй очереди на космодроме Восточный были приостановлены с целью доработки проектной документации для запуска с этого стола "Ангары-А5В" с водородной ступенью и изменению некоторых моментов, связанных с ценообразованием.

Общество Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.

Происшествия В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Политика Парламент Петербурга назначил выборы губернатора на 8 сентября Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в целом закон о назначении выборов высшего должностного лица субъекта Федерации — губернатора Санкт-Петербурга — на воскресенье, 8 сентября 2019 года.