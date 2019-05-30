Футбол

ВТБ стал владельцем почти 100% акций «ФК Динамо»ТАСС 04:58

В середине февраля президиум центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" одобрил продажу футбольного клуба банку ВТБ, который владел контрольным пакетом акций "Динамо" с апреля 2009 года.
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ВТБ купил почти 100% акций «Динамо» за один рубль

Спорт БИЗНЕС Online07:40

ВТБ приобрел 99,9961 процента акций «Динамо» за 1 рубль

Спорт-Экспресс06:00

ВТБ стал владельцем почти 100% акций «ФК Динамо»

ТАСС04:58

ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»

РИА Новости04:56

ВТБ купил почти 100% акций «Динамо» за 1 рубль

Спорт день за днем07:06

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК «Динамо»

Интерфакс03:58

ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»

Sports.ru06:05
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