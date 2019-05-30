Футбол
ВТБ стал владельцем почти 100% акций «ФК Динамо»ТАСС 04:58
В середине февраля президиум центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" одобрил продажу футбольного клуба банку ВТБ, который владел контрольным пакетом акций "Динамо" с апреля 2009 года.
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