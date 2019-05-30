Футбол
ВТБ стал владельцем почти 100% акций «ФК Динамо»ТАСС 04:58
Как сообщалось ранее, ВТБ в конце апреля завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль. Также был решен вопрос реструктуризации долга футбольного клуба перед обществом "Динамо" на сумму 5,3 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Футбол
Конте потребовал от «Интера» продать Икарди
По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Обновлено в 08:31
Культура
Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»
Британская писательница Джоан Роулинг выпустит четыре рассказа по вселенной «Гарри Поттера».
Обновлено в 08:36
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Минздрав рассказал о снижении числа курильщиков до 5% к 2035 году
Замглавы Минздрава Олег Салагай рассказал РБК о том, что снижения числа курильщиков удастся добиться путем увеличения акциза на табачные изделия, которое будет проходить поэтапно, а также с помощью защиты государственной политики от «коммерческих и других корпоративных интересов».
Обновлено в 09:57
Авто
На аукционе продадут новый MG Metro 6R4 из 80-х
Фактически новый MG Metro 6R4 выставят на торгах Silverstone Classic, которые пройдут с 26 по 28 июля этого года в Великобритании.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Политика
Путин заявил о важности развития технологий искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин отметил важность развития технологий искусственного интеллекта.
Обновлено в 07:45
Политика
Госдума обсудит средства сдерживания для авиадебоширов
Предполагалось, что Госдума обсудит законопроект в первом чтении 21 мая, однако у парламентариев не хватило времени на дискуссию.
Обновлено 27 мая в 17:07
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Происшествия
СК проверит информацию о травмировании мальчика в столичном детсаду
Следователи начали проверку информации о травмировании ребенка в детском саду на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.
Обновлено в 10:01
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Финансы
На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей
В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 03:04
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено в 05:59
Политика
В Великобританию без обратного билета: Порошенко планирует побег
Источник сообщил, что политик может покинуть страну из-за готовящегося обыска Бывший президент Украины Петр Порошенко якобы собирается сбежать в Великобританию.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Ракетный удар Су-34 попал на видео
Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 эскадрильи авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) нанесли ракетный удар на учениях в Курганской области.
Обновлено в 04:57
Авто
Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale
Итальянский премиальный производитель Ferrari официально продемонстрировал публике обновленную гибридную версию суперкара SF90 Stradale.
Обновлено в 03:25
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Политика
Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ
Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
Самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82 модернизируют
Опытно-конструкторские работы по модернизации российских самолетов Ил-80 и Ил-82 завершены, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 09:49
Путешествия
Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
Обновлено в 08:55
Энергетика
В Люксембурге назначены слушания по иску «Нафтогаза» к Газпрому
Предварительные слушания по иску украинского «Нафтогаза», требующего ареста любой задолженности и активов Газпрома в Люксембурге, назначены на июнь.
Обновлено в 07:41
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
Обновлено в 08:58
Футбол
Бывший глава Конфедерации футбола Океании обвинен в коррупции
Бывший генеральный секретарь Конфедерации футбола Океании (OFC) и бывший член постоянного комитета ФИФА Тай Николас признан виновным судебной палатой независимого комитета по этике ФИФА в незаконном присвоении средств, информирует пресс-служба организации.
Обновлено в 08:44
Общество
Россельхознадзор раскрыл еще одну схему ложного транзита из Белоруссии
Условия меняются из-за того, что ведомство раскрыло еще одну схему ложного транзита через РФ мясной продукции из Белоруссии в Казахстан и Киргизию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Обновлено в 09:58
Общество
Далай-лама раскрыл секрет счастья
Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама рассказал, с чем связано ощущение счастья.
Обновлено в 04:42
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Политика
Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД
В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:15