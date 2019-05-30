ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»РИА Новости 04:56

ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.

ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»

Спорт день за днем

Экономика Смольный не станет перезапускать завод General Motors в Шушарах Власти Петербурга не станут перезапускать завод General Motors в Шушарах.

Транспорт Московское метро решили оставить в Москве Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).

Происшествия В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Шоу-бизнес Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.

Шоу-бизнес Михаил Жванецкий отменил концерты из-за перелома руки На днях писатель должен был отправиться в Германию, но сломал руку. Из-за новой травмы выступления пришлось отменить.

Происшествия Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.

Кино Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года.

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Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Политика Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку Верховная рада Украины не поддержала отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны.

Политика Песков: приглашение на торжества в Нормандии в Кремль не приходило Кремль не получал приглашения на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике Ученица одиннадцатого класса школы №27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика Депутат ненецкого парламента от КПРФ заявила о нелюбви к России Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но никогда не бывала за границей.

Общество Сбой в работе оператора Tele2 устранили 30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Общество «Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.

Армия и оружие Пентагон планирует вооружить новейший бомбардировщик ядерными ракетами Создаваемый в США перспективный стратегический бомбардировщик В-21 планируется оснастить новейшими ядерными ракетами LSRO, пишет портал Warrior Mawen.