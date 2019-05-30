Футбол

ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»РИА Новости 04:56

ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ВТБ приобрел 99,9961 процента акций «Динамо» за 1 рубль

Спорт-Экспресс06:00

ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»

Sports.ru06:05

ВТБ стал владельцем почти 100% акций «ФК Динамо»

ТАСС04:58

ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»

РИА Новости04:56

ВТБ купил почти 100% акций «Динамо» за 1 рубль

Спорт день за днем07:06

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК «Динамо»

Интерфакс03:58

ВТБ раскрыл долю владения ФК «Динамо»

Rambler News Service06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Обновлено в 03:04
Экономика

Смольный не станет перезапускать завод General Motors в Шушарах

Власти Петербурга не станут перезапускать завод General Motors в Шушарах.
Обновлено в 05:11
Хоккей

Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:36
Транспорт

Московское метро решили оставить в Москве

Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа

Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.
Обновлено в 05:07
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Политика

Песков заявил о трезвом отношении Кремля к статистике доходов россиян

Песков заявил, что Кремль «относится трезво» к информации о доходах российских граждан.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Сальвадоре после землетрясения объявили угрозу цунами

Обновлено в 05:52
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Актер Эштон Кутчер выступил в суде по делу о серийном убийце

Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Михаил Жванецкий отменил концерты из-за перелома руки

На днях писатель должен был отправиться в Германию, но сломал руку. Из-за новой травмы выступления пришлось отменить.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ

Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Кино

Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите

Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года.
Обновлено вчера в 17:30
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет

В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Верховная рада Украины не поддержала отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Владимир Зеленский отреагировал на крушение военного вертолета Ми-8

Обновлено в 04:45
Политика

Песков: приглашение на торжества в Нормандии в Кремль не приходило

Кремль не получал приглашения на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике

Ученица одиннадцатого класса школы №27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

Депутат ненецкого парламента от КПРФ заявила о нелюбви к России

Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но никогда не бывала за границей.
Обновлено в 05:50
Общество

Сбой в работе оператора Tele2 устранили

30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено в 06:06
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Общество

«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников

В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна

Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Пентагон планирует вооружить новейший бомбардировщик ядерными ракетами

Создаваемый в США перспективный стратегический бомбардировщик В-21 планируется оснастить новейшими ядерными ракетами LSRO, пишет портал Warrior Mawen.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО

Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Музыка

Хаски и «ГРОТ» выступят на Ural Music Night

Обновлено в 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное