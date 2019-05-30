Футбол
ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»РИА Новости 04:56
ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.
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Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Обновлено в 03:04
Экономика
Смольный не станет перезапускать завод General Motors в Шушарах
Власти Петербурга не станут перезапускать завод General Motors в Шушарах.
Обновлено в 05:11
Транспорт
Московское метро решили оставить в Москве
Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа
Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.
Обновлено в 05:07
Политика
Песков заявил о трезвом отношении Кремля к статистике доходов россиян
Песков заявил, что Кремль «относится трезво» к информации о доходах российских граждан.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Сальвадоре после землетрясения объявили угрозу цунами
Обновлено в 05:52
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Михаил Жванецкий отменил концерты из-за перелома руки
На днях писатель должен был отправиться в Германию, но сломал руку. Из-за новой травмы выступления пришлось отменить.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ
Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Кино
Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите
Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года.
Обновлено вчера в 17:30
Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Верховная рада Украины не поддержала отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны.
Обновлено в 06:29
Политика
Песков: приглашение на торжества в Нормандии в Кремль не приходило
Кремль не получал приглашения на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике
Ученица одиннадцатого класса школы №27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Депутат ненецкого парламента от КПРФ заявила о нелюбви к России
Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но никогда не бывала за границей.
Обновлено в 05:50
Общество
Сбой в работе оператора Tele2 устранили
30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено в 06:06
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Общество
«Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников
В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом сокращении штата за три месяца, а работников — не менее чем за два.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Пентагон планирует вооружить новейший бомбардировщик ядерными ракетами
Создаваемый в США перспективный стратегический бомбардировщик В-21 планируется оснастить новейшими ядерными ракетами LSRO, пишет портал Warrior Mawen.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО
Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Музыка
Хаски и «ГРОТ» выступят на Ural Music Night
Обновлено в 02:32