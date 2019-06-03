Экономика
ВТБ стал контролирующим акционером железнодорожного оператора РТКВедомости 02:32
ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон. Параметры сделки в пресс-релизе не раскрываются. Сумму сделки стороны не комментируют.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Политика
Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx
Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено 01 июня в 18:16
Шоу-бизнес
Опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин заканчивают строительство своего особняка на Кипре, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 02:40
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 18:17
Экономика
Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей
Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Экономика
Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.
Обновлено вчера в 17:54
Футбол
«Уфа» сохранила прописку в премьер-лиге, выстояв в Томске
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Наука
Алмазы в начале жизненного цикла сформировались из океанского дна
Как заявляют специалисты, наша Земля производит алмазы из переработанного океанического дна.
Обновлено вчера в 00:29
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Общество
Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили
Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Наука
Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года
Российский термоядерный реактор специалисты планируют запустить в 2020 году, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:36
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
В Самарской области отключают аналоговое вещание
В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Энергетика
Бахрейн открыл свои месторождения нефти и газа иностранному капиталу
В документе говорится, что компаниям с иностранным капиталом позволено на 100% владеть производством по добыче нефти и природного газа на территории страны.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Венеции круизный лайнер протаранил туристическое прогулочное судно
Утром в воскресенье, 2 июня, в Венеции круизный лайнер протаранил туристическое прогулочное судно.
Обновлено вчера в 04:48
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Экономика
СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, китайская Huawei купила патенты российского разработчика «Вокорд» в области распознавания лиц.
Обновлено в 02:57
Политика
Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова
Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы
«Уралкалий» договорился о кредите с траншами $725 млн и 650 млн евро
"Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, подписал соглашение с рядом банков о получении пятилетнего кредита траншами в 725 миллионов долларов и 650 миллионов евро, говорится в сообщении производителя.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека
Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 85 человек
После серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске за медпомощью обратилось 85 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено 01 июня в 16:25
Авто
Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Полюстрово мужчина украл огромный мешок корма для собак
Накануне в полицию обратился гражданин, который сообщил, что неизвестный похитил из зоомагазина на Полюстровском проспекте 14-килограммовый мешок с кормом для собак.
Обновлено в 02:05