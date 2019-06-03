Экономика

ВТБ стал контролирующим акционером железнодорожного оператора РТКВедомости 02:32

ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон. Параметры сделки в пресс-релизе не раскрываются. Сумму сделки стороны не комментируют.
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ВТБ купит контрольный пакет железнодорожного оператора РТК

Коммерсантъ03:14

ВТБ стал контролирующим акционером железнодорожного холдинга РТК

ПРАЙМ02:23

ВТБ стал контролирующим акционером крупнейшего перевозчика аграрных грузов — ГК «РТК»

Банки.ру02:56

ВТБ стал контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК

Ведомости02:32

ВТБ получит контрольный пакет акций железнодорожного холдинга РТК

ТАСС02:20

ВТБ стал контролирующим акционером ж/д оператора Рустранском

Financial One02:29
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Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Политика

Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx

Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено 01 июня в 18:16
Шоу-бизнес

Опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин заканчивают строительство своего особняка на Кипре, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 02:40
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 18:17
Экономика

Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей

Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.
Обновлено в 01:45
Экономика

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.
Обновлено вчера в 17:54
Футбол

«Уфа» сохранила прописку в премьер-лиге, выстояв в Томске

Обновлено вчера в 09:11
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Серийного насильника приговорили к пожизненному сроку на Урале

Обновлено в 03:01
Наука

Алмазы в начале жизненного цикла сформировались из океанского дна

Как заявляют специалисты, наша Земля производит алмазы из переработанного океанического дна.
Обновлено вчера в 00:29
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Общество

Главу дорожного хозяйства Челябинска уволили

Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
Обновлено в 03:10
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Наука

Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года

Российский термоядерный реактор специалисты планируют запустить в 2020 году, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:36
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещание

В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Энергетика

Бахрейн открыл свои месторождения нефти и газа иностранному капиталу

В документе говорится, что компаниям с иностранным капиталом позволено на 100% владеть производством по добыче нефти и природного газа на территории страны.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В Венеции круизный лайнер протаранил туристическое прогулочное судно

Утром в воскресенье, 2 июня, в Венеции круизный лайнер протаранил туристическое прогулочное судно.
Обновлено вчера в 04:48
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Экономика

СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, китайская Huawei купила патенты российского разработчика «Вокорд» в области распознавания лиц.
Обновлено в 02:57
Политика

Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова

Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы

«Уралкалий» договорился о кредите с траншами $725 млн и 650 млн евро

"Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, подписал соглашение с рядом банков о получении пятилетнего кредита траншами в 725 миллионов долларов и 650 миллионов евро, говорится в сообщении производителя.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека

Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 85 человек

После серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске за медпомощью обратилось 85 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено 01 июня в 16:25
Авто

Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии в мае 2019 года получила новый автомобиль – универсал LADA Vesta SW Cross.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В Полюстрово мужчина украл огромный мешок корма для собак

Накануне в полицию обратился гражданин, который сообщил, что неизвестный похитил из зоомагазина на Полюстровском проспекте 14-килограммовый мешок с кормом для собак.
Обновлено в 02:05
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