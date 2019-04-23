Финансы
ВТБ сократил дивиденды из-за необходимости вливаний в капиталРБК вчера в 15:10
«В связи с ростом требований Банка России к достаточности капитала системно значимых банков, обусловленным внедрением стандарта «Базель III», наблюдательный совет банка ВТБ при распределении прибыли за 2018 год принял решение об исключении из общего принципа о направлении на дивиденды 50% прибыли по МСФО», — отметил Силуанов.
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