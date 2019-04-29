Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке до 5% годовых для семей с детьмиГосновости вчера в 07:07
Жильё Как сообщается в пресс-релизе банка ВТБ, с 29 апреля 2019 года снижается ставка по ипотеке до 5% в год для семей с двумя и более детьми.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Армия и оружие
Военный советник Зеленского пригрозил ударом «там, где его не ждут»
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы отреагировала на иск немецкого агентства к певице
Обновлено вчера в 21:30
Общество
МВД попросило доступ к врачебной тайне
Российское министерство внутренних дел попросило вице-премьера Татьяну Голикову дать полицейским доступ к данным пациентов, составляющим врачебную тайну, пишет "Коммерсант".
Обновлено вчера в 02:54
Общество
Эксперты оценили стоимость набора для майских шашлыков в России
Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в среднем в 1206 рублей.
Обновлено в 00:06
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Виктория Боня назвала основные правила красивой женщины
Обновлено в 00:51
Общество
Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах
Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Пушков ответил на фантазии Порошенко о «святом украинском гражданстве»
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков отреагировал на просьбу действующего президента Украины Петра Порошенко не давать гражданам России «святое украинское гражданство».
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В Приморье сгорел цех по розливу воды
Цех по розливу воды выгорел на площади в 1000 квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи
На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
МВД хочет защитить россиян от коллекторов
МВД России намерено запретить выдавать россиянам микрозаймы через интернет без предоставления паспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Жители ЛНР бросились получать российские паспорта
Указа президента России об упрощенном предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР начали реализовывать на практике.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
В Венесуэле повысили минимальную зарплату в два раза
Как пишет газета El Nacional, венесуэльские власти увеличили размер минимальной заработной платы с 18 тысяч до 40 тысяч боливаров.
Обновлено вчера в 23:59
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Составлен рейтинг самых бедных городов России
По данным федерального социологического опроса, проведенного в апреле 2019 года независимым ZOOM MARKET, самыми бедными городами РФ стали: Саранск, Тамбов и Саратов.
Обновлено вчера в 02:50
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
На свадьбу во Львове гости пришли в нацистской форме
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
Обновлено вчера в 20:08
Общество
В США неизвестный выиграл $2 млн в лотерею и не явился за деньгами
Неизвестный выиграл в техасскую лотерею Quick Pick два миллиона долларов, но так и не явился за деньгами, сообщил телеканал CNN.
Обновлено в 01:01
Общество
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено вчера в 13:51
Здоровье
Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату
Обновлено вчера в 09:09
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников рассказал, какое мясо или маринад из него нужно покупать, чтобы шашлык доставил наслаждение и не вызвал проблем с пищеварением.
Обновлено в 00:42