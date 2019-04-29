Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%ТАСС 03:39
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
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Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Происшествия
США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Автоспорт
ФИА планирует единую тормозную систему для болидов «Формулы-1»
Руководящий орган автоспорта ФИА запускает тендер на поставку тормозных систем и колесных дисков для «Формулы-1» на период с 2021 по 2024 год.
Обновлено в 13:54
Кино
Что показали в 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов»
Кадр из 3-й серии 8-го сезона "Игры престолов" Не до шуток во время битвы оказалось и Арье Старк.
Обновлено в 04:17
Общество
Госсайты выложили в общий доступ личные данные миллионов россиян
Госсайты выложили в общий доступ более двух миллионов личных данных россиян, сообщает общественный проект "Роскомсвобода".В открытом доступе оказались паспортные данные, номера СНИЛС и сведения о трудоустройстве 2,24 млн российских граждан.
Обновлено в 06:36
Путешествия
Рыбалка по-сахалински
Обновлено в 18:34
Кино
Объявлено жюри Каннского кинофестиваля
Сегодня стало известно, кто вошёл в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 17:50
Политика
Трамп передал сенату протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Американский лидер Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:34
Политика
Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще
Америка, построившая себя на культе свободы и конкуренции, выступает против конкуренции и лишь за собственную исключительность.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку
Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
Из Ливии в Италию эвакуировали более сотни беженцев
Более сотни беженцев эвакуированы из Ливии в Италию благодаря совместной операции Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и ливийский и итальянских властей, сообщило УВКБ ООН.
Обновлено в 17:24
Кино
Режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон скончался
Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Джон Синглтон, известный по фильму «Двойной форсаж», скончался в Лос-Анджелесе на 52 году жизни.
Обновлено в 17:49
Общество
Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения
Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
За семью печатями: детали закрытой вечеринки в честь юбилея Аллы Пугачевой
Сама Алла Борисовна отметила 70-летие трижды — в узком семейном кругу 15 апреля, вместе с командой, готовившей ее кремлевский концерт, 17 апреля, и 20-го — с друзьями и коллегами в элитном ресторане на Рублевке.
Обновлено в 14:30
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Происшествия
На Украине произошёл пожар на атомной электростанции
Обновлено в 18:26
Общество
Сахалинцам предлагают выбрать образцы значков-символов островного края
Речь идет о запуске лимитированной серии значков с символикой островного края.
Обновлено в 18:50
Общество
Минюст отказал в регистрации «Открытой России»
Министерство юстиции отказало в госрегистрации российской общественной организации «Открытая Россия» (ОР), основанной экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
Обновлено в 17:40
Общество
Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах
Министерство обороны России опубликовало фотографии с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:59
Культура
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» покажет Первый канал
Телевизионная премьера фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" состоится на Первом канале 10 мая 2019 года.
Обновлено в 18:46
Музыка
Сын Газманова дал совет оскандалившейся дочери Алсу
Сын известного музыканта Родион Газманов признался «Ридусу», что когда он стал делать первые шаги на российской сцене под фамилией знаменитого отцы Олега Газманова, неоднократно сталкивался с критикой.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Известный певец ушел от жены к Альбине Джанабаевой. Впрочем, сама экс-избранница не жалеет, что супруг ее предал.
Обновлено в 10:30
Экономика
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено в 08:54
Экономика
Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдутся майские шашлыки
Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в 1,206 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 20:15
Гаджеты
Samsung представил вертикальный телевизор
Samsung представил телевизор Sero с вертикальным экраном, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 11:25
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51