Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%ТАСС 03:39

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
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ВТБ cнизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5%

РБК04:02

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

РИА Новости04:10

ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми

Коммерсантъ04:06

ВТБ снизил ставку «детской ипотеки» до 5% годовых

Ведомости06:46

ВТБ с 29 апреля снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5%

RT на русском03:48

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ТАСС03:39

ИПОТЕЧНЫЙ БУМЕРАНГ #29

ЛюдиИпотеки.рфвчера в 11:30
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