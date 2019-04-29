Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%ТАСС 03:39
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
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Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Ирины Сенотовой ухудшилось
Обновлено в 11:11
Происшествия
Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 12:00
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Футбол
Кононов рассказал о ситуации с травмированными футболистами «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал журналистам о состоянии Николая Рассказова и Самуэля Жиго.
Обновлено в 15:23
Общество
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Музыка
Организаторы решили отменить фестиваль «Вудсток-50»
Организаторы решили отменить трехдневный фестиваль фестиваль в честь 50-й годовщины «Вудстока».
Обновлено в 13:00
Авто
Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ
Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено в 06:30
Общество
Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
Обновлено в 15:07
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Шик! Эмбер Хёрд, Марго Робби и Наоми Уоттс в голых нарядах на кинофестивале
Наоми Уоттс тоже выбрала черный наряд. Ее платье из прозрачной ткани также впечатлило модников.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Гаджеты
Смарт-динамик Samsung Galaxy Home Mini замечен на сайте регулятора
В августе прошлого года южнокорейский гигант Samsung представил смарт-динамик Galaxy Home.
Обновлено в 00:15
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов
«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН.
Обновлено в 14:33
Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Общество
Названы шесть изменений, ожидающих детей в школах и детсадах РФ
В настоящее время в некоторых детсадах руководство требует забирать не позднее шести часов вечера, тогда как в это время не у всех родителей еще заканчивается рабочая смена.
Обновлено в 13:54
Происшествия
У посольства США на Гаити открыли стрельбу
Обновлено в 13:39
Общество
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Кино
Вышел тизер четвёртой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Тизер четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» опубликовала компания HBO.
Обновлено в 07:55
Космос
НАСА проведет учения по подготовке к столкновению Земли с астероидом
В понедельник, 29 апреля, началась конференция НАСА, на которой ученые обсуждают план спасения Земли от столкновения с гипотетическим астероидом.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж
Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
МИД обвинил США в препятствовании работе России в ООН
Российский МИД распространил заявление, в котором обвинил власти США в препятствовании работы российской делегации в ООН и распространению объективной информации о происшествии в сирийском городе Дума, ответственность за которую западные страны возложили на Дамаск.
Обновлено в 15:51
Энергетика
В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Белоруссию
Ранее Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти.
Обновлено в 15:30
Музыка
В Краснодаре объяснили исполнение школьниками «Владимирского централа»
Песня Михаила Круга «Владимирский централ» была исполнена на уроке музыки в краснодарской школе в рамках ознакомления учащихся с темой французского и русского шансона, учитель получила дисциплинарное замечание, сообщает пресс-служба мэрии города.
Обновлено в 13:11
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35