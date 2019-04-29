ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%ТАСС 03:39

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

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