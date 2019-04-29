Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%ТАСС 03:39

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
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ВТБ снизил ставку «детской ипотеки» до 5% годовых

Ведомости06:46

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

РИА Новости04:10

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ТАСС03:39

ВТБ cнизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5%

РБК04:02

ВТБ с 29 апреля снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5%

RT на русском03:48

ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми

Коммерсантъ04:06

Банки и льготные ипотечные программы

ЛюдиИпотеки.рф02:56
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Писатель Дмитрий Быков сообщил, что намерен после окончания майских праздников начать работу в лектории «Прямая речь».
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В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
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Судебные приставы спели для должников

Песня напоминает должникам, что если оплата не поступит в срок, им могут ограничить права в выезде за границу, а также арестовать имущество и продать его с торгов.
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Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
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Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
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На одном из купленных накопителей было 5 Гбайт архивных внутренних электронных сообщений крупной туристической компании, а на другом — 3 Гбайт сведений о доставке и других данных компании, занимающейся грузоперевозками.
Обновлено в 03:47
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Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
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Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске

Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей.
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С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты должны усилить санкционное давление на Россию.
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
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Обновлено в 07:06
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Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
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В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»

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Понять и простить: Луческу покаялся за свои слова о Лобановском

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирача Луческу принес извинения за критику в адрес Валерия Лобановского.
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