ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%ТАСС 03:39

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Общество ВЦИОМ: почти 80% россиян считают необходимым участие в субботниках "78% россиян считают, что субботники необходимы и в них должны участвовать обычные граждане, облагораживая территорию вокруг себя", - говорится в сообщении.

Политика Российских байкеров не пустили в Грузию Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.

Шоу-бизнес Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами Гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передаёт РИА Новости. Сообщается, что проститься с актрисой пришли сотни людей.

Хоккей Олег Знарок стал главным тренером «Спартака» Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.

Политика Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили Президент России Владимир Путин порекомендовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому начать отстаивать права человека с грузин, например, с Михаила Саакашвили, передает ТАСС.

Транспорт Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.

Экономика Банк России решил ограничить денежные переводы за границу Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Общество Роструд напоминает о самой короткой рабочей неделе в году «В связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», - сообщает пресс-служба ведомства, в которой также напоминают, что рабочими станут 29 и 30 апреля.

Происшествия Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Общество Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.

Технологии Оператор Tele2 впервые в РФ предложил пользователям перейти на eSIM Мобильный оператор Tele2 впервые в России предложил пользователям технологию eSIM (embedded Sim, встроенная сим-карта), сообщили в пресс-службе компании.

Политика Мосгордума не поддержала увеличение количества депутатов в парламенте Депутаты Мосгордумы не поддержали предложение Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино увеличить количество парламентариев до 110 человек, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.

Происшествия Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.

Общество Шесть изменений, которые ожидают учеников России Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.

Финансы Рубль нашел временную поддержку Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.

Армия и оружие Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии Россия стала действовать после того, как террористы начали атаку против Сирийской арабской армии в Хаме.

Кино В ФАС пожаловались на Минкульт из-за переноса премьеры «Мстителей» В тексте жалобы уточняется, что действия Минкульта направлены на увеличение прибыли от проката российской картины для ее создателей, но кинотеатры при этом потеряют деньги.

Финансы Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Здоровье Орский онкодиспансер откроет стационар на 180 коек С открытием в октябре 2016 года радиологического корпуса Орского онкологического диспансера повысилась доступность современной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи жителям востока Оренбургской области.

Здоровье Руководство поликлиники в Серове отстранили от работы после жалоб врачей на зарплаты В поликлинике при Серовской городской детской больнице отстранили от работы руководство после жалобы врачей на то, что они получают зарплату около 11 тысяч рублей в месяц.