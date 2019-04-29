Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%ТАСС 03:39
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 08:21, Ашберн
Культура
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Общество
Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей
Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
ВЦИОМ: почти 80% россиян считают необходимым участие в субботниках
"78% россиян считают, что субботники необходимы и в них должны участвовать обычные граждане, облагораживая территорию вокруг себя", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:06
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передаёт РИА Новости. Сообщается, что проститься с актрисой пришли сотни людей.
Обновлено в 06:48
Хоккей
Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили
Президент России Владимир Путин порекомендовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому начать отстаивать права человека с грузин, например, с Михаила Саакашвили, передает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Общество
Роструд напоминает о самой короткой рабочей неделе в году
«В связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», - сообщает пресс-служба ведомства, в которой также напоминают, что рабочими станут 29 и 30 апреля.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд
Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Технологии
Оператор Tele2 впервые в РФ предложил пользователям перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 впервые в России предложил пользователям технологию eSIM (embedded Sim, встроенная сим-карта), сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Политика
Мосгордума не поддержала увеличение количества депутатов в парламенте
Депутаты Мосгордумы не поддержали предложение Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино увеличить количество парламентариев до 110 человек, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза
Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Общество
Шесть изменений, которые ожидают учеников России
Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
Обновлено в 07:14
Финансы
Рубль нашел временную поддержку
Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии
Россия стала действовать после того, как террористы начали атаку против Сирийской арабской армии в Хаме.
Обновлено в 07:06
Кино
В ФАС пожаловались на Минкульт из-за переноса премьеры «Мстителей»
В тексте жалобы уточняется, что действия Минкульта направлены на увеличение прибыли от проката российской картины для ее создателей, но кинотеатры при этом потеряют деньги.
Обновлено в 07:59
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Здоровье
Орский онкодиспансер откроет стационар на 180 коек
С открытием в октябре 2016 года радиологического корпуса Орского онкологического диспансера повысилась доступность современной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи жителям востока Оренбургской области.
Обновлено в 07:48
Здоровье
Руководство поликлиники в Серове отстранили от работы после жалоб врачей на зарплаты
В поликлинике при Серовской городской детской больнице отстранили от работы руководство после жалобы врачей на то, что они получают зарплату около 11 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 06:01
Транспорт
МИД предупредил россиян об изменениях рейсов в Италию 3 мая
Италия — на 3 мая намечена забастовка сотрудников авиакомпаний Air Italy и Alitalia; отмена и изменения в расписании рейсов, — сообщает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Обновлено в 07:02