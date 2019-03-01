Финансы

ВТБ снизил ставки по валютным вкладамТАСС 13:48

ВТБ снизил ставки по валютным вкладам на фоне рекордного притока валюты в январе, следует из мониторинга процентных ставок кредитных организаций, который ведет исследовательская компания Frank RG.
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Ставки по валютным вкладам ВТБ понизились

Политика Сегодня14:08

ВТБ снизил ставки по вкладам в валюте

РБК14:28

ВТБ снизил ставки по валютным вкладам

Банки.ру14:25

ВТБ снизил ставки по вкладам в долларах из-за рекордного притока валюты

Коммерсантъ15:32

ВТБ снизил ставки по валютным вкладам

ТАСС13:48

ВТБ резко снизил ставки валютных вкладов

Ведомости12:14
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Происшествия

Пожар в дагестанском селе удалось локализовать

Обновлено в 15:31
Происшествия

Появилось видео задержания бойца Александра Емельяненко

Появилось видео задержания бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко в Кисловодске.
Обновлено в 16:23
Общество

«Не пускать быдло в рестораны»: к экс-жене депутата пришла слава

Обновлено в 14:10
Происшествия

Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко

За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Обновлено в 16:05
Политика

Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»

Судьи рассматривали иск о возмещении ущерба, который якобы был нанесен "Нафтогазу" Россией в связи с "незаконной экспроприацией активов группы в Крыму".
Обновлено в 12:43
Политика

Константинополь отказался от всеправославного обсуждения темы Украины

Константинопольский патриархат не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос, говорится в ответе патриарха Варфоломея на соответствующее письмо антиохийского патриарха Иоанна.
Обновлено в 14:22
Экономика

Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих

Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО

Обновлено в 08:03
Политика

Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei

Министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Канады.
Обновлено в 13:50
Политика

ЕС запретил Польше строить канал рядом с Калининградской областью

Евросоюз потребовал от Варшавы отложить строительство канала через Вислинскую косу, который должен соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем.
Обновлено в 15:08
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в матче баскетбольной Евролиги

Обновлено в 16:26
Происшествия

В Нижнем Новгороде возле школы открыли стрельбу

Обновлено в 04:58
Авто

УАЗ выпустил обновлённую версию внедорожника «Хантер»

Вышла обновлённая версия внедорожника «Хантер» от Ульяновского автомобильного завода, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Обновлено в 07:48
Происшествия

СКР назвал две причины гибели группы Дятлова

К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки

Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Здоровье

Роспотребнадзор планирует дополнительную вакцинацию от кори с 1 апреля

Роспотребнадзор поручил провести дополнительную вакцинацию от кори в российских регионах в срок с 1 апреля по 1 октября.
Обновлено в 12:40
Футбол

«Интер» потерпел поражение от «Кальяри»

Обновлено в 16:27
Политика

Турция отказалась от американских Patriot в пользу С-400

Турция отвергла предложение США о поставке ЗРК Patriot при условии отказа от российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 13:28
Политика

США отозвали визы у 49 связанных с Мадуро человек

Соединенные Штаты отозвали визы у 49 человек, которые связаны с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Обновлено в 16:42
Общество

Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин

Обновлено в 10:09
Общество

Подросток из Германии попросил Путина о помощи

Леон Бергфельд - сын Сони и Маркуса Бергфельд, сбежавших из Германии в Россию, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Обновлено в 09:57
Общество

Представитель Полины Юмашевой подтвердил ее развод с Олегом Дерипаской

После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева, добавил ее представитель. Других подробностей собеседник «Ведомостей» не сообщил.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

ОЗХО: во время атаки в сирийской Думе использовался хлор

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума был использован хлор, говорится в докладе на сайте организации.
Обновлено в 12:44
Футбол

Трабукки отвечает на обвинения

Футбольный агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" рассказывает о войне компроматов, в центре которой он оказался.
Обновлено в 15:30
Космос

NASA показало Crew Dragon изнутри

Корабль отправится в демонстрационный беспилотный полет к МКС 2 марта 2019 года, достигнув станции примерно через сутки.
Обновлено в 15:41
Политика

Зеленский заявил о неизбежности переговоров Украины с Россией

По словам Зеленского, высказавшегося в эфире канала «1+1», «идёт реальная война между Россией и Украиной», и добавил, что на переговоры с Россией придётся идти в любом случае.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Школьница умерла в приемном покое психбольницы в Калининграде

Ученица девятого класса скончалась в приемном покое психиатрической больницы в поселке Прибрежный на окраине Калининграда, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
Обновлено в 03:54
Общество

Появились фотографии новых вагонов купе

Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе

В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
Обновлено в 07:57
Футбол

Ибрагимович стал капитаном «Лос-Анджелес Гэлакси»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович сегодня был назначен новым капитаном своей команды.
Обновлено в 14:50
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