Финансы
ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитамКапитал страны 08:05
В пресс-службе кредитной организации банка ВТБ сообщили, что с 1 августа 2019 года была снижена ставка по ипотеке примерно на 0,5 п. п. Минимальная ставка, по одной из программ, будет равна 9,2% годовых.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:13
Технологии
Мошенники стали красть деньги с помощью платной рекламы в YouTube
Специалисты из «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе хищения денег через платную рекламу в YouTube, который придумали мошенники.
Обновлено в 12:50
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе
Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.
Обновлено в 12:32
Политика
В отношении Порошенко возбудили новое уголовное дело
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование дела против бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 04:34
Хоккей
Овечкин намекнул на завершение карьеры
Обновлено в 09:55
Политика
Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ
Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ.
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Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Жители Перми обнаружили в туалете питона
Жильцы многоэтажного дома в Перми обнаружили в своей квартире питона.
Обновлено в 11:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Новый Huawei Mate 30 получит две камеры на 40 Мп
Как сообщил авторитетный инсайдер, в модели Mate 30 будет тройная камера, причем есть данные, что набор будет похож на P30 Pro за исключением четвертого дополнительного модуля.
Обновлено в 12:57
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту видеокамер на дорогах
Госавтоинспекция МВД России выложила на своем сайте карту с подробным месторасположением камер на дорогах страны.
Обновлено вчера в 06:00
Финансы
Рынки отреагировали снижением на решение ФРС по ставке
Торги на российском рынке акций были уже закрыты на момент объявления решения ФРС по ставке, поэтому отыгрывать это событие спекулянты будут в четверг, но и здесь вряд ли стоит ожидать какого-либо позитива.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского
Ранее сообщалась, что вторая петиция за уход главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана с занимаемой должности набрала необходимое число подписей.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Араб в Германии зарезал мечом немца из Казахстана
В немецком Штутгарте 28-летний мигрант из Сирии прямо на улице зарезал мечом своего знакомого – немецкого мигранта из Казахстана, сообщают СМИ страны.
Обновлено в 09:17
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Авто
Бренд Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в России
Обновлено в 05:06
Футбол
«Арсенал» купил Пепе за рекордную сумму
Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе.
Обновлено в 11:51
Общество
С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России
В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 03:58
Наука
Увлеченность рэпом может говорить о низком интеллекте
В результате специалисты смогли установить закономерность: увлеченность определенными музыкальными направлениями может отражать как высокий, так и низкий интеллект.
Обновлено 29 июля в 11:30
Армия и оружие
Немцы высказались против ядерного оружия США в Германии
Подавляющее большинство участников проведённого в Германии опроса высказались против присутствия в стране ядерного оружия США.
Обновлено в 11:57
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Мошенница продавала путевки в «Артек» под видом сотрудницы СК
В Санкт-Петербурге задержана женщина, продававшая поддельные путевки в детский лагерь «Артек».
Обновлено в 12:27
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39