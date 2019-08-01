Финансы

ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитамКапитал страны 08:05

В пресс-службе кредитной организации банка ВТБ сообщили, что с 1 августа 2019 года была снижена ставка по ипотеке примерно на 0,5 п. п. Минимальная ставка, по одной из программ, будет равна 9,2% годовых.
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Банк ВТБ с 1 августа изменил условия ипотечного кредитования и снизил ставки в среднем на 0,5 процентного пункта, говорится
 в пресс-релизе кредитной организации.
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