Недвижимость
ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьмиКоммерсантъ 04:06
ВТБ снизил ставку по программе «Ипотека с господдержкой», сообщается на сайте банка. С 29 апреля базовая ставка на весь срок кредита для семей с детьми составит 5% годовых.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Ростове разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Авто
До тла сгоревший Ferrari F355 был продан на аукционе
Поскольку двигатель отсутствует, то никакой информации о пробеге авто нет.
Обновлено в 05:00
Технологии
Tele2 запустил технологию eSim в России
Оператор Tele2 запустил в России технологию eSim, которая позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без физической сим-карты.
Обновлено в 04:00
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Энергетика
«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год
Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет
Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет, но в первой декаде мая пройдут дожди, которые восполнят недостаток влаги.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Авто
BMW M8 почти без камуфляжа замечен в Нюрбургринге
Баварская компания тестирует новинку на легендарной трассе. Компания BMW вывела на тесты свое «заряженное» купе 8-Series.
Обновлено в 04:05
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Обновлено в 05:09
Музыка
Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»
Девятилетняя дочь певицы Алсу набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:39
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой в Абу-Даби 7 сентября
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 состоится в Абу-Даби 7 сентября.
Обновлено в 03:53
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Спорт
ARD: тренер сборной Австрии лично снабжал лыжников допингом
Немецкий телеканал ARD обвинил бывшего тренера сборной Австрии по лыжным гонкам Геральда Хайгеля в снабжении спортсменов допингом.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
В Малом театре простятся с Элиной Быстрицкой
Обновлено вчера в 19:19
Шоу-бизнес
На Светлану Лободу подали в суд в Европе
Обновлено в 05:10
Транспорт
Две станции красной ветки метро Москвы закроют для продления линии
Станции московского метро «Румянцево» и «Саларьево» закроют 3 мая. Об этом говорится в сообщении подземки.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Китай показал самый опасный эсминец в мире
Центральное место на военно-морском параде в честь 70-й годовщины создания ВМФ Китая занял эсминец Type 055 - самый тяжеловооруженный корабль в своем классе.
Обновлено в 04:14
Культура
На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу
Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44