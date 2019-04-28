Недвижимость

ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьмиКоммерсантъ 04:06

ВТБ снизил ставку по программе «Ипотека с господдержкой», сообщается на сайте банка. С 29 апреля базовая ставка на весь срок кредита для семей с детьми составит 5% годовых.
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ВТБ снизил ставку по ипотеке до 5%

URA.Ru04:34

Семейная ипотека под 6 % на весь срок кредитования

Новая жизнь (Яна тормыш)вчера в 10:36

ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми

Коммерсантъ04:06

ВТБ cнизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5%

РБК04:02

ВТБ с 29 апреля снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5%

RT на русском03:48

Банки и льготные ипотечные программы

ЛюдиИпотеки.рф02:56

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

РИА Новости04:10
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
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Обновлено вчера в 23:55
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Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

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Певица МакSим описала ДТП со своим участием

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«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
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Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено в 03:03
Авто

До тла сгоревший Ferrari F355 был продан на аукционе

Поскольку двигатель отсутствует, то никакой информации о пробеге авто нет.
Обновлено в 05:00
Технологии

Tele2 запустил технологию eSim в России

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Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
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Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
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Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет

Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет, но в первой декаде мая пройдут дожди, которые восполнят недостаток влаги.
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Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
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BMW M8 почти без камуфляжа замечен в Нюрбургринге

Баварская компания тестирует новинку на легендарной трассе. Компания BMW вывела на тесты свое «заряженное» купе 8-Series.
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«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»

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Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 состоится в Абу-Даби 7 сентября.
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Политика

Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
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Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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ARD: тренер сборной Австрии лично снабжал лыжников допингом

Немецкий телеканал ARD обвинил бывшего тренера сборной Австрии по лыжным гонкам Геральда Хайгеля в снабжении спортсменов допингом.
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Шоу-бизнес

В Малом театре простятся с Элиной Быстрицкой

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Станции московского метро «Румянцево» и «Саларьево» закроют 3 мая. Об этом говорится в сообщении подземки.
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Армия и оружие

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Центральное место на военно-морском параде в честь 70-й годовщины создания ВМФ Китая занял эсминец Type 055 - самый тяжеловооруженный корабль в своем классе.
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Культура

На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу

Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
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