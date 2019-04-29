ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьмиКоммерсантъ 04:06

ВТБ снизил ставку по программе «Ипотека с господдержкой», сообщается на сайте банка. С 29 апреля базовая ставка на весь срок кредита для семей с детьми составит 5% годовых.

ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми

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