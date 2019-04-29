Недвижимость
ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьмиКоммерсантъ 04:06
ВТБ снизил ставку по программе «Ипотека с господдержкой», сообщается на сайте банка. С 29 апреля базовая ставка на весь срок кредита для семей с детьми составит 5% годовых.
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Политика
Россиянин обжаловал первый штраф суда за неуважение к власти
Россиянин Юрий Картыжев, впервые признанный судом виновным в нарушении нового закона о неуважении к власти, обжаловал решение суда.
Обновлено в 08:47
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о российских паспортах
Кремль тщательно фиксирует заочный обмен заявлениями между Москвой и Киевом на тему предоставления российского гражданства для жителей ДНР, ЛНР, а в перспективе и для всех украинцев.
Обновлено в 07:12
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим назвал справедливыми итоги конкурса
Финалист «Голоса» Ержан Максим из Казахстана назвал справедливыми итоги конкурса, в котором победила дочь Алсу.
Обновлено в 09:01
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Общество
Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках
Обновлено в 08:30
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", — написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»
Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
Обновлено в 08:51
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 01:22
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Суд приговорил к 15 годам колонии организатора теракта в Пятигорске
Одного из членов банды, организовавшей теракт в Пятигорске в 2010 году, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорили к 15 годам колонии строго режима, а также штрафу в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:23
Футбол
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Минобороны Финляндии модернизировало свои «калашниковы» - RK 62М
Как передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу финского военного ведомства, первые партии модернизированных автоматов RK 62М начали поступать в боевые подразделения.
Обновлено в 08:50
Общество
Диетологи назвали 5 продуктов для полезных перекусов
Обновлено в 02:42
Происшествия
Во ФСИН рассказали о «еле живых» арестантах после допросов следователей
В 2018 году федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принимать в следственные изоляторы Москвы и Московской области около 200 подследственных.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Аршавина застали в компании двух девушек
Спортсмена застали в компании двух очаровательных дам в ресторане, где его сняли на видео посетители.
Обновлено в 04:42
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Почти 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за сильного снегопада
По данным метеослужбы Канады, в городе за сутки выпало до 15 см снега.
Обновлено вчера в 19:08
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Шотландка устала от безделья после крупного выигрыша
Джейн Парк сорвала крупный джекпот, когда ей было 19 лет. Тогда она впервые купила лотерейный билет и сразу же выиграла.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии
Мещанский суд Москвы приговорил Виктора Захарченко — отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко — к четырем годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб. Его признали виновным в растрате 4,5 млн руб. Также был вынесен приговор бывшему председателю правления МИА-банка Владимиру Корьевкину.
Обновлено в 05:31
Транспорт
Технологическое движение поездов по Крымскому мосту начнется в августе
Предполагается, что уже в августе 2019 года по мосту начнется технологическое движение поездов, а в декабре, как уже не раз было заявлено, через Керченский пролив пойдут первые пассажирские и грузовые поезда в обоих направлениях.
Обновлено в 08:42