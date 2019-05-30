Экономика
ВТБ решил продать долю в «Медиалогии»Интерфакс 04:13
ВТБ собирается продать долю в ООО "Медиалогия", разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, говорится в отчетности банка по МСФО за первый квартал. Банковская группа приобрела 63% "Медиалогии" в январе 2019 года.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
Политика
Захарова оценила планы Саакашвили «строить новую Украину»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала намерение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «строить новую Украину».
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Названы возможные причины крушения Ми-8
Обновлено в 07:23
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж
Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Обновлено в 07:38
Экономика
На проект по искусственному интеллекту потребуется до 90 млрд рублей
Реализация дорожной карты по развитию искусственного интеллекта (ИИ), которая была разработана Сбербанком, потребует до 90 млрд руб. за 6 лет, заявил вице-премьер Максим Акимов на совещании у президента Владимира Путина по развитию искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
Bloomberg: китайские власти приостановили закупку сои у США
Китай решил приостановить закупку новых партий соевых бобов у США на фоне торговых противоречий между двумя странами.
Обновлено в 06:46
Здоровье
Самого маленького в истории новорожденного выходили в США
Обновлено в 03:16
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
В ДНР опубликовали видео допроса украинского диверсанта
Народная милиция самопровозглашенной ДНР опубликовала видеозапись с фрагментами допроса одного из восьми украинских военнослужащих, которые были задержаны на автомобиле после пересечения линии разграничения.
Обновлено в 08:56
Общество
Рособрнадзор призвал родителей не пускать на ЕГЭ больных детей
В ведомстве выразили соболезнования в связи со смертью 11-классницы из Чебоксар, которая умерла во время ЕГЭ по математике, и призвали родителей быть осторожными.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
«Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота
Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота, обвиняемого в угрозе убийством, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 07:23
Политика
Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Происшествия
После гибели серфера в Петербурге возбудили уголовное дело
Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц школы парусного спорта «Крестовский остров», воспитанник которой погиб при столкновении с «Метеором».
Обновлено в 09:06
Политика
В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
Обновлено в 05:46
Экономика
Оценка роста ВВП США в I квартале снижена до 3,1%
Внешняя торговля прибавила 0,96 п. п. к росту ВВП, а не 1,03 п. п. Ссылки по теме Повышение пошлин на китайский импорт повредит экономическому росту США ФРС не ожидает изменений в монетарной политике в ближайшее время Потребительское доверие в США в мае неожиданно выросло до 134,1 пункта Оценка роста государственных расходов повышена до 2,5% с 2,4%.
Обновлено в 08:43
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве
Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Наука
Популярность «13 причин почему» снова связали с ростом числа самоубийств
«13 причин почему» (13 Reasons Why) вышел в конце марта 2017 года, сериал рассказывает историю о старшекласснице, которая покончила с собой, оставив знакомым кассеты с описанием причин своего суицида.
Обновлено в 07:36
Энергетика
Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,1% Производство бензина в России с 20 по 26 мая выросло на 1,5% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга - до 685,8 тыс. тонн.
Обновлено в 09:03
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:17
Авто
Представлен обновленный кроссовер Lexus RX
Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена
Обновлено вчера в 08:04