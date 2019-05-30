Экономика
ВТБ решил продать долю в «Медиалогии»Интерфакс 04:13
ВТБ собирается продать долю в ООО "Медиалогия", разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, говорится в отчетности банка по МСФО за первый квартал. Банковская группа приобрела 63% "Медиалогии" в январе 2019 года.
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Гаджеты
Microsoft разрабатывает новую операционную систему
Один из руководителей компании Microsoft в рамках проводимой выставки Computex объявил о начале разработки новой операционной системы.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Верховная рада Украины не поддержала отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны.
Обновлено в 06:29
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе
Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике
Ученица одиннадцатого класса школы №27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 19:10
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Энергетика
«Газпром» обжаловал арест активов в Люксембурге
15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.
Обновлено в 05:23
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Авто
Toyota построит завод в Мьянме — СМИ
Обновлено в 03:48
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Объявлена дата рассмотрения апелляции по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд объявил дату рассмотрения жалобы на приговор игроку петербургского "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Наташа Королева перепутала Тарзана с Волочковой
Российская эстрадная певица Наташа Королева перепутала грудь своего мужа Тарзана с декольте балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 04:48
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в космосе полотенце
Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко в процессе выхода с борта Международной космической станции в открытый космос забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце.
Обновлено вчера в 19:00
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Собчак указала Бузовой на ее место в мире высокой моды
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о негативном отношении к Ольге Бузовой в мире высокой моды.
Обновлено вчера в 11:23
Общество
Автоконцерны пожаловались в ФСБ на суды Краснодара
Обновлено 28 мая в 09:29
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Здоровье
Минздрав выяснит, сколько россияне пьют в отпуске за границей
Чиновники объяснили, что обычный подсчет проданного в России спиртного не дает точной статистики потребления спиртного россиянами: часть напитков выпивают туристы из разных стран, а алкоголь, который наш человек выпивает за границей, в статистику не попадает.
Обновлено в 04:50
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
На площадке Amazon IP-телефон GXV3375 (от американского производителя Grandstream) стоит 192,85 евро (около 14 тысяч рублей).
Обновлено в 04:11
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Обновлено в 03:04
Игры
Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES
Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22
Общество
Сбой в работе оператора Tele2 устранили
30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено в 06:06
Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Финансы
Украина распродаёт запасы золота
Государственный долг Украины по состоянию на 30 апреля увеличился более чем на $1 млрд за один месяц и составил $79,82 млрд, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 00:54
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44