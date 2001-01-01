Недвижимость
ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%Бизнес журнал 04:48
ВТБ запускает программу рефинансирования ипотеки в рамках госсубсидирования для семей с детьми. Ставка на весь срок кредита составит 5% годовых. Воспользоваться новыми условиями «Ипотеки с господдержкой» могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок.
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УРАЛСИБ снизил ипотечные ставки при сумме кредита от 5 млн рублей
Агентство Строительных Новостей08:59
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