Недвижимость

ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%Бизнес журнал 04:48

ВТБ запускает программу рефинансирования ипотеки в рамках госсубсидирования для семей с детьми. Ставка на весь срок кредита составит 5% годовых. Воспользоваться новыми условиями «Ипотеки с господдержкой» могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок.
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Росбанк Дом снизил ставки по ипотеке

Банки.ру13:03

Росбанк в рамках акции снизил ставку по всем ипотечным продуктам

Строительная Газета11:00

Обзор ипотечных ставок на 12 июня 2019 года

ЛюдиИпотеки.рф03:55

УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке на кредиты от 5 млн рублей

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ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%

Бизнес журнал04:48

УРАЛСИБ снизил ипотечные ставки при сумме кредита от 5 млн рублей

Агентство Строительных Новостей08:59

Россельхозбанк рефинансирует военную ипотеку

Infopro5402:00
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Технологии

В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи WhatsApp из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера.
Обновлено в 19:59
Политика

МИД Украины не исключает «газовый кризис» из-за России

«Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно»,— сказала госпожа Зеркаль,— «Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах».
Обновлено в 19:09
Экономика

Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok

Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро

Обновлено в 16:36
Гаджеты

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:51
Кино

Готовится приквел «Голодных игр»

Обновлено в 11:25
Культура

Матвиенко считает, что особняк Щукина нужно передать Пушкинскому музею

Часть собрания Щукина с полотнами Матисса, Моне, Дега, Гогена и других импрессионистов и пост-импрессионистов после революции была национализирована и со временем распределена между ГМИИ и Эрмитажем.
Обновлено в 13:46
Политика

Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией

Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Пассажиров и экипаж рейса 403 сообщением Якутск - Зырянка авиакомпании "Якутия" эвакуировали из-за неисправности самолета Ан-24.
Обновлено в 20:42
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено в 19:50
Происшествия

Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка

Обновлено в 07:15
Экономика

Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и самая дешевая клубника

Эксперты сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" изучили спрос на клубнику в онлайне и в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес

Собчак поссорилась с Бондарчук из-за фото с Богомоловым

Издание поместило на обложку фото Собчак с режиссером Константином Богомоловым, не спросив разрешения.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в Иране

Идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, обсуждают в администрации США.
Обновлено в 17:06
Политика

Зеленский считает необходимым расширить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено в 18:43
Общество

Британских водителей предупредят о ежах на дороге

Обновлено в 20:36
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море

Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.
Обновлено в 11:00
Общество

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 20:51
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри

Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.
Обновлено в 18:20
Общество

Адресность в действии: льготным школьным питанием стали пользоваться в 12 раз меньше ярославских школьников

По информации, озвученной Светланой Астафьевой, в течение января и февраля социальная услуга по обеспечению льготным одноразовым питанием предоставлялась 35 тысячам 378 учащимся 1 – 4 классов.
Обновлено в 11:18
Политика

Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли

Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Общество

«Магнит» начал собирать алюминиевые банки и пластиковые бутылки

Обновлено в 08:57
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Политика

В США заявили, что верят в денуклеаризацию КНДР

Вашингтон уверен в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын сдержит своё слово и в перспективе приведёт свою страну к денуклеаризации.
Обновлено в 16:49
Экономика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

По оценке господина Ливинского, в 2019 году объем перекрестного субсидирования в тарифах на передачу электрической энергии увеличился на 10%, до 195,9 млрд руб. Он объясняет этот рост переходом крупных потребителей из "котловой" схемы ценообразования на прямые договоры с магистральными сетями (в тарифах которых отсутствует перекрестное субсидирование).
Обновлено вчера в 18:31
Спорт

Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
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