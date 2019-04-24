Технологии
ВТБ разрешил пополнять карты других банков через свои банкоматыАгентство Телеграф вчера в 09:27
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Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Политика
Путин встретил Ким Чен Ына на острове Русский
Президент РФ Владимир Путин встретил председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке, где вскоре начнутся переговоры глав двух государств.
Обновлено в 00:10
Политика
МВД разъяснило порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
Обновлено вчера в 14:47
Кино
Вышел трейлер «Вратаря галактики» с Евгением Мироновым
Обновлено вчера в 08:51
Наука
Ученые назвали страны, которым выгодно глобальное потепление
Ранее экономисты обнаружили, что экономический рост достигает пика в странах, где среднегодовая температура близка к 13°C. Более холодный климат негативно влияет на развитие сельского хозяйства, а более жаркий приводит к снижению производительности и усилению социальных конфликтов.
Обновлено 23 апреля в 10:16
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью. 9 желтых карточек и нереализованный пенальти в концовке
Встреча, за время которой главный арбитр встречи показал игрокам 9 желтых карточек (5 — динамовцам, 4 — футболистам «Шахтера»), имела драматичную концовку.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
США расширили список ограничительных мер по Кубе
США дополнили в список ограничительных мер по Кубе пятью юридическими лицами, которые могут контролироваться кубинскими военными.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Под Магаданом три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в четверг в ДТП при лобовом столкновении между поселками Уптар и Сокол под Магаданом, один из погибших – водитель автомобиля Санавиации, перевозивший пациента, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД УМВД России по региону.
Обновлено вчера в 23:59
Музыка
Пугачева поблагодарила Серебренникова
Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение "Наша Алла", который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.
Обновлено вчера в 16:24
Шоу-бизнес
Елена Яковлева призналась в многочисленных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что много раз делала пластические операции. Актриса поделилась своими переживаниями с Вячеславом Манучаровым.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна
Обновлено в 00:28
Экономика
Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX
Сокращение объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX после крушения самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, приведет к увеличению расходов авиастроительной компании на $1 млрд.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие
ВСУ устроили массированный обстрел Донецка из-за российских паспортов
Как напоминает "Свободная пресса", ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Голливудской звезде Рене Зеллвегер исполняется 50 лет
Американской актрисе и обладательнице Звезды на Аллее Славы исполняется 50 лет.
Обновлено в 01:37
Технологии
Подписка на сервис YouTube TV стала доступна абонентам Verizon
В свою очередь, руководитель партнерских программ по продуктам YouTube Хезер Ривера (Heather Rivera) отметила, что YouTube TV стал известен лучшим в своем классе пользовательским интерфейсом, благодаря которому клиенты Verizon могут без проблем смотреть YouTube TV на своих мобильных телефонах, планшетах или дома на устройствах с большим экраном.
Обновлено вчера в 04:07
Шоу-бизнес
Анжелика Варум рассказала о серьезном кризисе в семейной жизни
Певица сделала откровенное признание.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Объявлены цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»
Прием заказов на новинку начнется 1 мая 2019 года.
Обновлено в 01:18
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
На Александра Ландо завели уголовное дело о мошенничестве
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», по предварительным данным Александру Ландо может грозить статья 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере».
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Китае 11 человек погибли в результате поломки лифта
Одиннадцать человек погибли, еще двое пострадали в результате поломки лифта на одной из строительных площадок города Хэншуй в северо-восточной китайской провинции Хэбэй, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие
Посол США указал России на наличие авианосных групп в Средиземном море
По сообщениям РИА Новости, Посол США в России Джон Хантсман утверждает, что группа американских авианосцев, расположенных в акватории Средиземного моря, является сигналом, который предупреждает Россию о необходимости прислушаться к международному сообществу.
Обновлено вчера в 01:54
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено вчера в 23:13
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Госкомпания «Автодор» сформировала маршрут платной скоростной трассы Москва–Казань, которая станет частью федерального транспортного коридора Европа — Западный Китай.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17