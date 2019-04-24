ВТБ разрешил пополнять карты других банков через свои банкоматыАгентство Телеграф вчера в 09:27

Клиенты любых российских банков теперь могут пополнять карты через банкоматы ВТБ.

ВТБ разрешил пополнять карты других банков через свои банкоматы

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