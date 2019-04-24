Технологии

ВТБ разрешил пополнять карты других банков через свои банкоматыАгентство Телеграф вчера в 09:27

Клиенты любых российских банков теперь могут пополнять карты через банкоматы ВТБ.
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ВТБ назвал размер комиссии за пополнение наличными карт сторонних банков через свои банкоматы

Банки.рувчера в 06:39

ВТБ разрешил пополнять карты других банков в своих банкоматах

Ведомостивчера в 08:01

ВТБ бесплатно пополняет только карты «Мир»

Саминвесторвчера в 07:46

ВТБ запустил сервис пополнения карт сторонних банков

CNewsвчера в 06:26

ВТБ разрешил пополнение карт сторонних банков в своих банкоматах

Коммерсантъвчера в 10:05

ВТБ запустил услугу пополнения через банкомат карт других банков

ИА БанкИнформСервисвчера в 07:40

ВТБ разрешил пополнение карт сторонних банков в своих банкоматах

Капитал странывчера в 17:35
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Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено вчера в 16:57
Политика

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие

Западных экспертов беспокоят гребные винты «Белгорода»

Обновлено вчера в 10:16
Политика

Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Забайкалье

Президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации в Забайкалье, где от пожаров пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Футбол

Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»

По информации Sport24, защитники Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом».
Обновлено вчера в 14:26
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства

Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства.
Обновлено 23 апреля в 17:57
Хоккей

В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным

Обновлено в 00:34
Политика

«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Никита Турчин устроил скандал на борту самолета

На борту самолета Никите Турчину не могли предоставить место, за которое он заплатил. Он намерен жаловаться на перевозчика.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Под Магаданом три человека погибли в ДТП

Три человека погибли в четверг в ДТП при лобовом столкновении между поселками Уптар и Сокол под Магаданом, один из погибших – водитель автомобиля Санавиации, перевозивший пациента, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД УМВД России по региону.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Чешское радио извинилось за заголовок в статье о Зеленском

Руководство Чешского радио (Český rozhlas) извинилось за заголовок в статье о победившем на президентских выборах на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Во Владивостоке начались переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына

Как передаёт агентство РИА Новости, сначала к корпусу, где проходит встреча, прибыл Путин, а северокорейский лидер, который остановился в гостинице неподалёку, приехал через полчаса.
Обновлено в 00:21
Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold выходит из строя из-за пыли

Обновлено вчера в 10:19
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев

Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено вчера в 08:53
Общество

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Помимо телеграммы, которая считается единственным подтверждением того, что Гитлер решил остаться в Берлине до конца, в лот также включен текст письма Шернера к фюреру с призывом покинуть осажденный город.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие

Полицейские Рио-де-Жанейро признались в любви к автоматам Калашникова

Профсоюз сотрудников полиции Рио-де-Жанейро (Sindpol-RJ) сожалеет о решении полицейского управления штата списать имеющиеся в арсенале автоматы Калашникова АК-47, которые полюбились многим стражам порядка, сообщил председатель профорганизации Марсиу Гарсиа.
Обновлено вчера в 21:18
Политика

Штаб Зеленского пообещал «не раздавать» земли и граждан Украины

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

В Хабаровске обрушилась часть жилого дома

Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Транспорт

ГИБДД ужесточит выдачу водительских прав

В ведомстве задумались о запрете обменивать иностранные водительские права на российские без обучения, а также об ужесточении контроля за водителями грузовиков и автобусов.
Обновлено вчера в 22:02
Экономика

Прожиточный минимум в I квартале 2019 года вырос на 659 рублей

По сравнению с IV кварталом 2018 года прожиточный минимум в среднем на жителя области вырос на 659 рублей (с 10 552 руб).
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия

Трое погибли при пожаре в общежитии сахалинской ГРЭС-2

В результате пожара в общежитии строителей сахалинской тепловой электростанции ГРЭС-2 погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарный отряд.
Обновлено вчера в 20:52
Здоровье

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
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