Технологии
ВТБ разрешил пополнять карты других банков через свои банкоматыАгентство Телеграф вчера в 09:27
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Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:57
Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Западных экспертов беспокоят гребные винты «Белгорода»
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству
Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Забайкалье
Президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации в Забайкалье, где от пожаров пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Футбол
Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»
По информации Sport24, защитники Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом».
Обновлено вчера в 14:26
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства
Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства.
Обновлено 23 апреля в 17:57
Хоккей
В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным
Обновлено в 00:34
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Никита Турчин устроил скандал на борту самолета
На борту самолета Никите Турчину не могли предоставить место, за которое он заплатил. Он намерен жаловаться на перевозчика.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Под Магаданом три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в четверг в ДТП при лобовом столкновении между поселками Уптар и Сокол под Магаданом, один из погибших – водитель автомобиля Санавиации, перевозивший пациента, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД УМВД России по региону.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Чешское радио извинилось за заголовок в статье о Зеленском
Руководство Чешского радио (Český rozhlas) извинилось за заголовок в статье о победившем на президентских выборах на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Во Владивостоке начались переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына
Как передаёт агентство РИА Новости, сначала к корпусу, где проходит встреча, прибыл Путин, а северокорейский лидер, который остановился в гостинице неподалёку, приехал через полчаса.
Обновлено в 00:21
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold выходит из строя из-за пыли
Обновлено вчера в 10:19
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено вчера в 08:53
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Помимо телеграммы, которая считается единственным подтверждением того, что Гитлер решил остаться в Берлине до конца, в лот также включен текст письма Шернера к фюреру с призывом покинуть осажденный город.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
Полицейские Рио-де-Жанейро признались в любви к автоматам Калашникова
Профсоюз сотрудников полиции Рио-де-Жанейро (Sindpol-RJ) сожалеет о решении полицейского управления штата списать имеющиеся в арсенале автоматы Калашникова АК-47, которые полюбились многим стражам порядка, сообщил председатель профорганизации Марсиу Гарсиа.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Штаб Зеленского пообещал «не раздавать» земли и граждан Украины
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
В Хабаровске обрушилась часть жилого дома
Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Транспорт
ГИБДД ужесточит выдачу водительских прав
В ведомстве задумались о запрете обменивать иностранные водительские права на российские без обучения, а также об ужесточении контроля за водителями грузовиков и автобусов.
Обновлено вчера в 22:02
Экономика
Прожиточный минимум в I квартале 2019 года вырос на 659 рублей
По сравнению с IV кварталом 2018 года прожиточный минимум в среднем на жителя области вырос на 659 рублей (с 10 552 руб).
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
Трое погибли при пожаре в общежитии сахалинской ГРЭС-2
В результате пожара в общежитии строителей сахалинской тепловой электростанции ГРЭС-2 погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарный отряд.
Обновлено вчера в 20:52
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06