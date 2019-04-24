Технологии
ВТБ разрешил пополнение карт сторонних банков в своих банкоматахКоммерсантъ 10:05
ВТБ запустил сервис по пополнению карт других банков через свои банкоматы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление банка.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Наука
Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
После разводе Ольга Бузова осталась буквально ни с чем.
Обновлено в 10:17
Общество
Премьер Чехии усомнился в надежности покупателя завода ArcelorMittal
Британская компания Liberty House, к которой от концерна ArcelorMittal должен перейти металлургический завод в Остраве на северо-востоке Чехии, не представляется достаточно надежной, заявил в среду журналистам премьер Андрей Бабиш.
Обновлено в 18:07
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
Обновлено в 18:28
Политика
В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Пожарные ликвидируют возгорание в общежитии села Ильинское
25 апреля в 03.40 (сах) диспетчеру службы оперативного обеспечения диспетчерской связи поступило сообщение о возгорании в здании общежития строителей «Сахалинской ГРЭС-2» в с. Ильинское.
Обновлено в 18:38
Политика
Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины
МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 14:17
Религия
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Кино
«Мстители: Финал» установили новый рекорд сборов
Новый рекорд по сборам в ходе предварительных продаж билетов в России установлен картиной «Мстители: Финал».
Обновлено в 16:19
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Культура
Автор хита Пугачевой «Любовь, похожая на сон» заявила о краже песни
Поэтесса Любовь Воропаева, знаменитая своими песнями, написанными для покойного Жени Белоусова, заявила, что шлягер «Любовь, похожая на сон» у неё украли.
Обновлено в 07:55
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Несколько машин загорелись на северо-востоке Москвы
На площадке в районе дома 27а на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелись несколько автомобилей, четыре бытовки и одноэтажное нежилое здание.
Обновлено в 18:18
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено в 17:05
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
«Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 2:0 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:55
Авто
Honda Civic Type R собрали из конструктора Lego
Напомним, Honda Civic Type R оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором с отдачей в 320 л.с. До 100 км/ч хэтчбэк разгоняется за 5,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 272 км/ч.
Обновлено в 10:43
Происшествия
CNN: боевики готовили вторую серию атак на Шри-Ланке
Террористическая группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в России) планировала осуществить вторую серию нападений на Шри-Ланке.
Обновлено в 09:56
Политика
Путин отметил темпы развития Ленобласти
Обновлено в 09:30
Хоккей
Артемий Панарин: «Тампу» мы разделали, теперь «Бостон»
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин выложил на своей странице в Instagram видео, посвященное предстоящей серии второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона».
Обновлено в 13:04
Космос
Российские космонавты в мае совершат выход в открытый космос
В 2019 году российские космонавты планируют осуществить только один выход в открытый космос. Он состоится в мае, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:46
Авто
В Москве вручили премию Used Cars Awards
В московском отеле «Aerostar Hotel Moscow» состоялась торжественная церемония вручения премии Used Cars Awards – 2019.
Обновлено в 17:01
Политика
Трамп направил вооруженных военных на границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что США направили вооруженных военнослужащих на границу с Мексикой.
Обновлено в 08:53
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию
Ранее iReactor сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о темах переговоров Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые пройдут во Владивостоке 25 апреля.
Обновлено в 02:16