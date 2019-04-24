ВТБ разрешил пополнение карт сторонних банков в своих банкоматахКоммерсантъ 10:05

ВТБ запустил сервис по пополнению карт других банков через свои банкоматы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление банка.

ВТБ разрешил пополнение карт сторонних банков в своих банкоматах

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