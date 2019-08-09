Финансы
ВТБ рассказал об основных трендах в ипотечном кредитованииTomsk.Ru вчера в 22:15
ВТБ представил итоги развития ипотечного направления первое полугодие 2019 года. Банк в Томске выдал более 900 кредитов на общую сумму 1,5 млрд рублей. Так, в количественном выражении рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 7%, в объеме выданных средств – на 10%.
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Названы банки-лидеры по объему выдачи семейной ипотеки
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