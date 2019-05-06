ВТБ раскрыл стоимость покупки пенсионного фонда «Магнит» у ГалицкогоРБК Краснодар 02:38

Как сообщал РБК Краснодар, о том, что бизнесмен Сергей Галицкий продал структурам банка ВТБ 80% негосударственного пенсионного фонда «Магнит», стало известно в феврале 2019 года.

Происшествия Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Происшествия Число жертв авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево» возросло до 41 При аварийной посадке самолёта в аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщают Вести.RU.

Гаджеты Сбербанк запатентовал «умный» холодильник Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.

Происшествия Умер участник казанского марафона Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.

Шоу-бизнес 52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой В минувшее воскресенье стало известно, что 52-летняя певица Наталья Штурм стала бабушкой.

Экономика «Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн "Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.

Экономика Юнистрим запустил мобильный банк для малого бизнеса Юнистрим создал мобильный банк с учетом потребностей малого бизнеса в дистанционном банковском обслуживании .

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.

Футбол Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной» Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".

Происшествия СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.

Армия и оружие В Латвии при обезвреживании снаряда погибла военнослужащая из Албании По словам начальника генштаба армии Албании бригадного генерала Бардила Колцаку, погибшая занималась обезвреживанием снарядов, оставшихся после Второй мировой войны.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Экономика Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России.

Общество Мосгорсуд признал блокировку клипа рэпера Хаски законной Мосгорсуд признал законной блокировку видео на песню "Иуда" рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), отклонив, таким образом, жалобу защиты, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика РФ уведомила, что не будет участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков Российская сторона уведомила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) в Гамбурге о том, что Москва не будет участвовать в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.

Здоровье Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.

Происшествия Могилу знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.

Политика Генпрокурор Украины заявил, что готов уйти в отставку Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов уйти с поста, если соответствующее решение примет Верховная рада, передает ТАСС.

Происшествия Глава Минтранса назвал имя погибшего в сгоревшем SSJ100 бортпроводника При аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево погиб бортпроводник Максим Моисеев.

Происшествия Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.