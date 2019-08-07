По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить 1 – 2 млрд руб. О том, что ВТБ приобрел 100% компании "Энергетические системы и коммуникации" (бренд "Первый ОФД"), рассказали "Ъ" участники рынка.

с чего всё началось

Банк ВТБ купил у группы ЕСН 100% компании "Энергетические системы и коммуникации", которая работает под брендом "Первый ОФД" и является крупным оператором фискальных данных. Об этом пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников сделки, а также на источники, знакомые с вопросом.

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