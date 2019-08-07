Экономика
«Ъ»: ВТБ приобрел оператора фискальных данных «Первый ОФД»ТАСС 02:41
Банк ВТБ купил у группы ЕСН 100% компании "Энергетические системы и коммуникации", которая работает под брендом "Первый ОФД" и является крупным оператором фискальных данных. Об этом пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников сделки, а также на источники, знакомые с вопросом.
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По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить 1 – 2 млрд руб. О том, что ВТБ приобрел 100% компании "Энергетические системы и коммуникации" (бренд "Первый ОФД"), рассказали "Ъ" участники рынка.Коммерсантъвчера в 18:09
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:32, Вашингтон
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